Unterwegs mit der Feuerwehr: Hochwasser-Einsätze im 20-Minuten-Takt [mit Video]

Alle Hände voll zu tun hatten die Feuerwehren am Rhein angesichts des gestiegenen Hochwasserpegels in Bad Breisig und dem Remagener Stadtgebiet. Während in der mobilen Einsatzzentrale am Kripper Sandweg am Samstagmittag die Lagebesprechung abgehalten wird, werden im Zwanzig-Minuten-Takt Anwohner der überfluteten Rheinpromenade von den Feuerwehrleuten sicher zu ihren Häusern gebracht.

„Einmal Rheinallee 1 bitte“, sagt eine Dame und wird von drei Feuerwehrmännern in Gummistiefeln in einem der bereit stehenden Boote zu ihrer Behausung gebracht, die sie über die von der Wehr installierten Rampe erreicht. „Die Vorhersage für den Koblenzer Pegel liegt bei 8,11 Meter“, sagt Wehrleiter Ingo Wolf. Und das ist genau die Grenze, vor der Jadranka Brkic Angst hat. Die Pächterin des Bad Breisiger Hotels „Vater Rhein“ hat eine schlaflose Nacht hinter sich. „Ich habe seit 1992 alle Hochwasser hier erlebt, und dieses Mal wird es wohl wieder genau eine Handbreit über unsere Schutzvorrichtung kommen“, sagt sie einigermaßen gefasst. Doch sie bete, dass Gott ihnen diese wenigen Zentimeter schenkt.

Prognose: Noch einen Meter mehr

„Es wird noch einen Meter mehr geben – darauf können sich die Leute einstellen“, sagt Remagens Einsatzleiter Alexander Krahe. Er und seine Mannschaft lassen das neue Boot der Remagener Wehr an der Rampe vom Brücken-Museum zu Wasser, um sich die Lage vom Rhein her zu besehen. Das Gefährt nimmt mit Carsten Röhrig am Steuer schnell Fahrt auf. Der Fluss selbst hat eine Fließgeschwindigkeit von rund 10 Stundenkilometern, das Boot schafft bei Vollgas zirka 50 Stundenkilometer. „Wir fahren aber nicht schneller als 46 Kilometer in der Stunde“, sagt Alexander Krahe lachend. Von der Mitte des Rheins her ist das Ausmaß der Überschwemmung sehr gut zu beobachten. Die Feuerwehr-Kollegen in Kripp sind ebenfalls mit ihrem Boot auf dem Wasser. Zwei Tage zuvor hatte das Ehepaar Ursula und Hans Diedenhofen ihren mobilen Hochwasserschutz an ihrem Weinkontor am Rheinkilometer 630 angebracht. Doch die Hoffnung, von den Wassermassen unbehelligt zu bleiben, erfüllte sich nicht. Per Mail gaben die Diedenhofens am Samstagnachmittag bekannt. „Leider müssen wir alle Reservierungen bis voraussichtlich Mitte April absagen, weil wir seit heute Morgen das Wasser des Rheins im Restaurant haben, mit steigender Tendenz.“ Die Eheleute gehen davon aus, dass sie frühestens Ende der nächsten Woche mit den Reinigungsarbeiten beginnen können.

Weiter geht es nach Remagen. Hier steuert Röhrig das Haus einer älteren Dame links neben der Hauptpromenade an. Sie ist allein zuhause, der Mann im Krankenhaus und hat darum gebeten, das wir bei ihr nach dem Rechten sehen. Während sich Alexander Krahe davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist, weißt Carsten Röhrig auf die Hochwassermarkierungen von den vorherigen Überschwemmungen am Wohnhaus der Dame. Er kann sich noch sehr genau an das Jahrhundert-Hochwasser von Heiligabend im Jahr 1993 erinnern. „Wir sind mit dem Boot durch die Gassen Oberwinters gefahren, die Leute haben sich noch ganz gut gelaunt von Fenster zu Fenster zugerufen und sogar Weihnachtslieder zusammen gesungen, der Strom war schon ausgefallen“, so der Steuermann. Wenig später kam dann der Einsatzbefehl zur Evakuierung der Leute. „Wir haben die gesamte Nacht lang die Menschen aus den Häusern geholt“, weiß Röhrig noch sehr genau. „Die alte Hochwassermauer hier in Remagen orientiert sich an dem Jahrhundert-Hochwasser von 1926, das hat nicht ausgereicht“, ergänzt Krahe.

Promenade komplett überflutet

Komplett geflutet ist die Remagener Promenade, die einen Tag zuvor noch teilweise begehbar war. In Höhe der Unterführung nach Unkelbach stellt Alexander Krahe fest: „Die läuft in der Nacht zum Sonntag voll.“ Auch für die B9 bei Oberwinter zeichnet sich schon ab, dass diese bis zum Sonntagabend geflutet sein wird. „Das ist dann für den Berufsverkehr am Montagmorgen ein Problem, die Autofahrer müssen sich eine Alternative überlegen“, sagt Luca Lamoste-Austin, Pressewart der Remagener Floriansjünger. Stirnrunzelnd besehen sich die Feuerwehrleute den mit jeder Menge Holz und Unrat zugemüllten Hafen von Oberwinter. „Die müssten einfach einmal die Tore schließen, um den ganzen Dreck da heraus zu halten, dafür sind sie schließlich da“, gibt sich Alexander Krahe verständnislos. Fest vertaut ist die Fähre von Nonnenwerth im ruhigen Nebenarm des Rheins. Noch liegt das Inselgymnasium trocken. „Ich gehe nicht davon aus, dass das Gebäude betroffen sein wird“, sagt der Einsatzleiter. Auf dem Rückweg geht es vorbei am Bootshaus des Remagener Rudervereins, wo eine bestens gelaunte Truppe der Bootsbesatzung zuwinkt. Nicht ganz so gut gelaunt, dürften die betroffenen Anlieger sein. „Aber die Leute sind unglaublich kooperativ, freundlich und alle sehr gut vorbereitet“, spricht Bad Breisigs Wehrleiter Ronny Zilligen ein großes Lob aus.