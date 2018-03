Twin-Neubau: Nun muss Geld in die Kasse

Mit dem Verkauf von städtischen Grundstücken will die Stadt ihren Beitrag zur Refinanzierung des auf rund 13,3 Millionen Euro geschätzten Twin-Neubaus leisten. Jetzt wird es ernst.



Foto: ©GeoBasis-DE /LVermGeoRP 2018), dl-de/by-2-0, http://www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet] Die Südwiese (rot markierte Fläche unten) und die Ostwiese sollen neben drei weiteren Flächen im Stadtgebiet zur Finanzierung des Twin-Neubaus verkauft werden.

Für zwei von insgesamt fünf zu diesem Zwecke ausersehenen Grundstücken hat der Stadtrat jetzt das jeweilige Exposé gebilligt, mit dem die Vermarktung angestoßen werden soll.

Beschlossen ist, das neue Hallenbad auf dem Geländes des bisherigen zu bauen. Als Refinanzierungsflächen zum Verkauf vorgesehen sind der östliche Teil der Piuswiese, im Volksmund „Wäldchen genannt“, weiter ein Grundstück an der St. Pius-Straße, ein Gelände „Oben in der Hardt“ an der Königsfelder Straße, die 5700 Quadratmeter große Südwiese des Twin an der Ecke „Am Gartenschwimmbad“ und Mittelstraße sowie die 3200 Quadratmeter große Ostwiese des Twin in der Verlängerung der Walburgisstraße.

Für die letztgenannten Grundstücke in Toplage südlich und östlich des Twin soll es mit dem Verkauf nun ernst werden. Bei zwei Gegenstimmen aus den Reihen der Linken sowie der Wählergruppe Jakobs beschloss der Rat, für die beiden Twin-Wiesen jeweils ein Verkaufsexposé zu erstellen. Auf deren Grundlage erwarten Rat und Verwaltung erste, wenn auch noch unverbindliche Aussagen zur Kaufpreishöhe und erste Bebauungskonzepte. Sinn ist es aber auch, Interessierten einen ersten Überblick über die beabsichtigte Grundstücksnutzung zu verschaffen sowie insbesondere über den Ablauf des Verfahrens mit einem vorgeschalteten Interessenbekundungswettbewerb zu informieren. Im weiteren Verfahren sollen diese dann mit den Bietern konkretisiert werden, sodass schließlich auf dieser Grundlage und der gebotenen Kaufpreishöhe entschieden werden kann, welches Angebot den Zuschlag bekommen soll. Für die Südwiese ist dabei an Wohnbebauung (teils Einfamilienhäuser, teils mehrgeschossiger Wohnungsbau) gedacht, während für die von Tennisplätzen eingeschlossene Ostwiese eher an eine gewerbliche Nutzung gedacht wird.

Keine Mehrheit fand ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, für die gesamte Fläche der Südwiese Geschosswohnungsbau vorzugeben, statt wie im Exposé angeregt in der westliche Hälfte Einfamilienhäuser zu verwirklichen. Geschosswohnungsbau sei im Innenstadtbereich das Übliche, argumentierte Fraktionssprecher Wolfgang Schlagwein. Sein Antrag wurde mit 21 zu zwölf Stimmen abgelehnt. tar/fbl