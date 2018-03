Tierfilmer aus Hümmel: Kieling entführt 650 Zuhörer in die Wildnis

Seine Bilder sind überwältigend, seine Geschichten überaus spannend, die ruhige, eindringliche Stimme beim Vortrag unverwechselbar. Sein Ruf eilt ihm voraus – und so waren es auch rund 650 Zuhörer, die sich zu einem Benefiz-Vortrag des bekannten Tierfilmers Andreas Kieling aus Hümmel im Dorint-Parkhotel in Bad Neuenahr einfanden. Sie wurden nicht enttäuscht.

Natürlich gab es vom Autor Andreas Kieling auch ein Autogramm direkt in das neue Buch hinein.

Foto: Jochen Tarrach

Wer kennt nicht seine beeindruckenden Dokumentarfilme, die regelmäßig in der beliebten ZDF-Fernsehserie „Terra X“ laufen. Das Abenteuer liegt Kieling ganz offensichtlich im Blut und scheint sein Schicksal zu sein. Und zwar nicht nur bei Erlebnissen mit den Tieren Alaskas oder sonst wo auf der Welt, sondern auch in seinem eigenen Leben.

Im November 1959 in Gotha/DDR geboren, konnte er sich bereits als 16-Jähriger nicht mehr mit dem Leben unter Zwang im damaligen zweiten deutschen Staat abfinden. Er liebte die Freiheit und flüchtete 1976 über die Tschechoslowakei und Österreich in die Bundesrepublik. Beim Durchschwimmen der Donau wurde er von einem Grenzer beschossen und erlitt einen Steckschuss im Rücken. Wieder genesen, ließ er sich nach einer kurzen Episode als Seemann im waldreichen niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg zum Forstbeamten ausbilden. Und so kam es, dass neben seiner Familie die Tierwelt zu seinem Lebensinhalt und zu seiner Leidenschaft wurde.

„Es ist die Leidenschaft, die Demut und Achtung vor der Natur, die mir immer wieder die Kraft und Ausdauer geben, über Monate allein in der Wildnis bei den Tieren auszuhalten. Zur Gefahr werden dabei nicht die Tiere, sondern nur die eigenen Fehler“, so Kieling im Gespräch mit der RZ. Seit 1992 bereist er Alaska, erkundete dabei den aus Trappergeschichten bekannten Yukon-Fluss bis in das Beringmeer hinein. Ebenso spektakuläre wie sensationelle Filme drehte er dabei. „Ich bin der einzige Tierfilmer, der einen Grizzly-Bären unter Wasser beim Lachsfang gefilmt hat – und anschließend noch darüber berichten konnte“, erklärt er den verblüfften Zuhörern, wohl wissend, welcher Streich ihm da gelungen ist.

Im Kontrast dazu zeigte er mit humorigem Unterton auch ausführlich das Liebesleben der der Maikäfer in der Eifel. Diesen Streifen zu drehen war zwar nicht so gefährlich, erforderte aber ungleich mehr Geduld. Ganz anders wirkte es da, als plötzlich in Alaska ein gewaltiger Moschusochse auf ihn losstürmte. Zu keiner Zeit seines Vortrages hob er den mahnenden Zeigefinger und verlangte mit drohender Stimme mehr Umwelt- und Tierschutz. Sachlich und mit harten Fakten unterlegt schaffte er es, dass die Zuhörer von ganz allein auf diesen Gedanken kamen. Selbst über den in Deutschland so gefürchteten Wolf freute man sich schließlich, wenn man Andreas Kieling zuhörte.

Hatte man in ihm angesichts seiner aus zahlreichen Büchern und Filmen bekannten Abenteuergeschichten einen Menschen, stark wie Old Shatterhand und riesig wie ein Bär vermutet, so lag man völlig daneben. Klein und kernig, eher schüchtern wirkend und in bequemer Outdoor-Kleidung, stand er mit einer Tasse Tee in der Hand auf der großen Bühne und war manchmal selbst begeistert von seinen Filmen. „Sie dürfen hier ruhig einmal klatschen“, forderte er auf angesichts einer wirklich sensationellen Szene, in der zwei mächtige Hirsche vor dem riesig wirkenden Mond stehen und ihre Brunftschreie loslassen.

Kielings Filme und Vortrag waren mit zwei Mal 45 Minuten angekündigt, dauerten aber viel länger – aber es gab niemanden, dem es zu lang wurde oder der vorzeitig gehen wollte. Die von ihm gezeigte Natur war auch im bequemen Sessel des Dorint-Hotel sitzend ein begeisterndes, spannendes Abenteuer. Die rund 12 000 Euro Erlös des Vortrages am Mittwoch gab der veranstaltende Rotary-Club Bad Neuenahr dem Referenten für seine Stiftung „Afrika Direkt“ zur Verbesserung der Wasserversorgung in afrikanischen Dürregebieten gleich weiter.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach