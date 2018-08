Der Verein „Friedensmuseum Brücke von Remagen“ hat sich am Montagabend zum zweiten Mal in diesem Jahr aufgelöst. In einer mehrstündigen von Streitigkeiten und gegenseitigen Vorwürfen durchzogenen Sitzung sprachen sich am Montagabend 36 der 41 stimmberechtigten Mitglieder für eine Auflösung des Vereins aus – verbunden mit dem Wunsch, dass das Friedensmuseum von der Stadt Remagen im Sinne des Vereins weitergeführt werden möge. Doch vermutlich dürfte das noch nicht das letzte Wort in dem seit Jahren schwelenden Streit sein.

Schon seit Langem ist man sich im Vorstand des Vereins nicht mehr grün. Immer wieder hat es zum Teil heftige verbale Auseinandersetzungen gegeben. Die jetzige verfahrene Situation ist entstanden, als ...

Lesezeit für diesen Artikel (478 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.