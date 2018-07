Wenn die weiteren Aufführungen so verlaufen wie das Premierenwochenende, dann können die Theaterfreunde der Freilichtbühne Schuld ganz entspannt in die kommenden Wochen blicken. Alles passte am Samstagabend, als das neue Stück der Saison „Der gestiefelte Kater“ zum ersten Mal vor Publikum auf der Waldbühne oberhalb von Schuld aufgeführt wurde. Fast alle Plätze waren besetzt von Besuchern aus der nahen und weiteren Umgebung. Das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm in seiner modernisierten Fassung hatten die Theaterfreunde von der Oberahr unter der Regie von Jens Kerbel und Regieassistentin Karoline Sicken in mehrwöchiger Proben- und Vorbereitungsarbeit einstudiert – mit einigen Überraschungen.

Es war ein Erfolg, da waren sich Darsteller, Mitarbeiter und Publikum nach dem großen Schlussapplaus einig. Alles hatte geklappt. Bei den pyrotechnischen Spezialeffekten rauchte und knallte es auf die Sekunde ...

Lesezeit für diesen Artikel (345 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.