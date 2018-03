Stürme wüten: Bäume knicken um wie Streichhölzer

Mit Sorge schauen besonders Förster und Waldbesitzer derzeit auf die Wetterlage. Zum Jahresbeginn hat das Sturmtief „Burglind“, hohe Schäden in den Wäldern des Kreises angerichtet.Und wenn die Meteorologen mit ihren Warnungen richtig liegen, tobt draußen gerade das Tief „Friederike“. Was hat „Burglind" angerichtet, wie schlimm wird "Friederike“?

Die Schäden vom 2. und 3. Januar, die Burglind in den Wäldern anrichtete, sind längst nicht behoben. Kein Wunder: 52,6 Prozent der Fläche des Kreises sind mit Wald bewachsen und da ist die Gefahr, dass es zu Schäden kommt, bei jedem Sturm besonders groß.

Es müssen nicht immer gleich ganze Waldstücke abknicken, sondern auch punktuell besteht große Gefahr. So hat Sturm Burglind im 24.000 Hektar großen Forstamtsbereich Ahrweiler, davon die Hälfter Privatwald, für rund 8000 Festmeter Sturmholz gesorgt, wie Forstamtsleiter Bolko Haase berichtet. Burglind hat die Wälder im Rheintal bei Remagen, im Stadtwald Bad Breisig rund um Bad Bodendorf, und in der Eifel im Bereich Hohe Acht diesmal besonders getroffen. Unversehrt geblieben ist der großflächige Harterscheid zwischen Löhndorf und Königsfeld.

Da in den betroffenen Gebieten Windbruch und Windwurf nicht großflächig in eine Richtung zeigen, sondern nur punktuell auftreten und dabei in alle Richtungen deuten, gehen die Forstbeamten von verstärktem Auftreten von Windhosen aus. Besonders gut sichtbar ist das im Wald der privaten Waldbaugemeinschaft rund um Bad Bodendorf. Hier sah es auch einige Tage nach Abzug des Sturmtiefs noch schlimm aus, obwohl die rund 30 Waldbesitzer bereits eifrig mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Unglaublich: Kiefern und selbst uralte Eichen wurden einfach abrasiert.

„Wenn der Wind hier rein haut, da kann man nichts mehr machen“, so Zdrvako Berak, der mit seiner schweren Maschine die umgeknickten Bäume wie Streichhölzer zur Seite räumt. Die Hauptaufräumarbeit macht allerdings ein sogenannter Harvester, der die Stämme nicht nur aus dem Gewirr von umgefallenen Bäume herausholt, sondern auch gleich von Geäst befreit und auf Länge bringt.

„Es geht heute bei solch umfangreichem Windwurf und Windbruch niemand mehr mit der Motorkettensäge an die Arbeit“, erklärt Amtsleiter Haase. Sperrungen von Wegen und Waldgebieten sind auch jetzt noch unvermeidlich, denn für Spaziergänger besteht durch herabfallende Äste und Bäume akute Lebensgefahr. Es dürfte auch schwierig sein, über die ausgeprägten Reifenspuren und durch den tiefen Matsch überhaupt zu Fuß vorwärts zu kommen.Eine Aufgabe wird es neben der Neuaufforstung sein, die Wege alle wieder ordentlich herzurichten.

Förster Christoph Fohl, der im Forstamt Ahrweiler für die Privatwaldbetreuung zuständig ist, kann jetzt nur noch seine Hilfestellung bei der Verwertung des unvorhergesehen großen Holzaufkommens anbieten und später einmal bei der notwendigen Aufforstung. Erschüttert steht beim Rundgang mit Förster Christoph Fohl und seinem Chef Bolko Haase Waldbesitzer Johannes Bauer aus Bad Bodendorf vor den Resten seines Waldes. „So eine Katastrophe ist hier in 150 Jahren nicht gewesen“, sagt er und schaut auf die Flächen, auf denen einstmals prächtiger Wald stand. Besonders am Herzen liegt ihm das kleine Waldkapellchen, das direkt an einer Wegkreuzung der Aachen-Frankfurter Heerstraße zwischen dem Köhlerhof und Bad Bodendorf liegt. Vor Jahren hat er es aufgebaut und es ist für viele Wanderer zum beliebten Anlaufpunkt geworden. Hat hier trotz allem der schützende Gott seine Hand im Spiel gehabt? In alle Richtungen liegen rund um das kleine Kapellchen die abgeknickten Bäume, aber keiner hat das Gebäude getroffen und es steht unversehrt da.

Direkt daneben allerdings, in Richtung Golfplatz, den es übrigens auch übel getroffen hat, türmt sich das umgeworfene Holz in großen Stapeln. Zdrvako Berak hat schon fleißig gearbeitet. „Von rund 1500 Festmetern Holz hier im Bereich sind etwa 900 aufgearbeitet und liegen zum Abtransport bereit, zugeschnitten auf Längen von 2,5 bis zu fünf Metern“, berichtet Fachmann Fohl. Das es seit gestern schon wieder stürmt, besorgt ihn.