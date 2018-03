Stressfreier Jazz: Konzertreihe lockt nach Lantershofen

Kennen Sie Hannah Köpf? Nein? Dann wird es höchste Zeit. Kritiker loben, sie hätte „eine Stimme, in die man sich verlieben muss." Am Samstag tritt sie mit ihrer Band in Lantershofen auf.

Eine unverwechselbare Stimme: Hannah Köpf tritt bei „Jazz ohne Stress“ in Lantershofen auf.

Foto: privat

„Jazz ohne Stress“ heißt es am Samstag, 6. Januar, einmal mehr im Winzerverein Lantershofen. Zum mittlerweile 14. Mal hat Saxofonist Jonas Röser kreative Köpfe für diese Konzertreihe gewonnen. Verschiedene Künstler treffen mit ihren individuellen Ideen und Historien für einen abwechslungsreichen Konzertparcours aufeinander. Dabei eröffnen zwei Triobesetzungen den Konzertabend in gemeinsamer Sache. Zwei Besetzungen, die jeweils von den Qualitäten gemeinsamer Musiker profitieren. Neben Dominic Brosowski (Schlagzeug) und Caspar van Meel (Kontrabass), die ihren kreativen Input sowohl für Tricycle als auch für Trey geben und als kongeniale Rhythmusgruppe in beiden Bestzungen nicht wegzudenken sind, planen Jonas Röser (Saxofon) und sein Gegenüber Bastian Ruppert (Gitarre) ein gemeinsames Konzertprogramm in Quartettformat.

Der Kölner Musiker Bastian Ruppert tourte 2011 mit Lena Meyer-Landrut. Neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig bis einschließlich 2015 ist er vor allem in verschiedenen Theater- und Musicalproduktionen anzutreffen. Ebenso ist er Sideman der Hannah Köpf Band. Über ihre Bandkollegen sind sich die beiden Musiker zufällig über den Weg gelaufen und nun bietet sich ein konkretes Ziel: die gewollte Fusion, beide kreative Lager zusammenzubringen. Neben der musikalischen Vielfalt, den eigenen Kompositionen und der geteilten Freude an improvisierter Musik gilt die Aufmerksamkeit insbesondere dem Dialog auf der Bühne.

Neben dem vielseitigen musikalischen Auftakt für Jazz ohne Stress Vol.14 wird Hannah Köpf mit ihrer Stimme als weiterer musikalischer Act die Bühne betreten. Sie ließ sich gemeinsam mit ihrem Bandkollegen Bastian für die Konzertidee begeistern. Derzeit ist sie überwiegend mit ihrem Projekt Hannah Köpf Band unterwegs. Die Stimme ist bereits seit Jugendtagen ihr liebstes Instrument. Über verschiedene Stationen tastete sich die Kölnerin an ihre eigene Sprache, ihre individuelle Stimmgebung heran. Mit ihrem Erstling „Stories Untold“ in der CD-Reihe Next Generation überraschte sie 2010 die Fachwelt. Mit der Platte „Lonely Dancer“ mündet Hannah in eine raffinierte Songwriting-Sprache. Elemente des Jazz als Merkmal ihrer überfließenden Kreativität gepaart mit Tupfern aus verschiedenen Untergenres der Popmusik. Es ist aber vor allem auch diese Stimme, die Hannah Köpf unverwechselbar macht: Klar, unprätentiös und unverbildet, ehrlich und direkt. „Eine Stimme, in die man sich verlieben muss“, loben Kritiker.