Städte der Rheinmeile feiern Musiksommer

Lebensfreude hat am Rhein Hochsaison. Dafür sorgen Hand in Hand die Menschen der vielseitigen Kulturregion. Jetzt ist mit der Erstauflage des Open-Air-Konzertes der Rheinmeile aktiv mit den Sängerinnen und Sängern von „Musical for you“ eine weitere Attraktion im Veranstaltungsreigen hinzugekommen.

Mehr als 300 Besucher erlebten auf Einladung der Rhein-Zeitung und von Rhein-Meile activ eine laue Sommernacht mit bester musikalischer Unterhaltung. 58 von 59 Remagen: Die Akteure von "Musical for you" und die Band Streetskings aus Dortmund sorgten am Samstag für einen proppevollen Remagener Markplatz. Mehr als 300 Besucher erlebten auf Einladung der Rhein-Zeitung und von Rhein-Meile activ eine laue Sommernacht mit bester musikalischer Unterhaltung.

An einem Strang für das beachtliche Musikfest der Rheinmeile aktiv zogen hierfür die Aktiven der Rheinmeile-Städte Remagen, Sinzig und Bad Breisig samt Gewerbevereinen und Fachhochschule, der Verein Lebendiger Marktplatz, Remagen mag ich und die Rhein-Zeitung, die als Sponsor die Fortführung der Konzerte unter freiem Himmel auch in Sinzig und Bad Breisig ermöglicht.

So kamen am Samstagabend Hunderte Zuhörer vor malerischer Kulisse auf dem Remagener Marktplatz vor dem Rathaus in den Genuss einer beachtlichen Darbietung der hiesigen jungen Musiker von „Musical for you“ aus Sinzig-Westum.

Phantastische Stimmen mit Ausschnitten weltbekannter Musicals wie Tanz der Vampire, König der Löwen, Aida oder We will rock you ließen die begeisterten Besucher alles vergessen, was sie sonst in TV-Castingshows geboten bekommen.

Bei Gänsehaut- Songs wie „Nothing’s real but love“ von Rebecca Ferguson und „Rolling in the Deep“ von Adele (wunderbar gesungen von Anke Kruse), „Wenn ich tanzen will“ aus Elisabeth von Jennifer Becker, „Die Sonne Nubiens“ (von Simone Schmorleitz und Vivian Sautter) oder „I will follow him“ (Alessa Fuchs) stellten die jungen Sängerinnen ihre großes Können unter Beweis. Ebenso wie Gesangstalent Christian Erben etwa beim Tanz der Vampire oder Kevin Welter mit seiner klaren facettenreichen Stimme bei Mikas „Happy ending“.

Die ausdruckstarken Solisten verbanden sich in bester Harmonie mit denen des Chors. Die eigene Band sorgte für den entsprechenden vollen Sound, der von Allround-Talent Thomas Still, Gründer der jungen vielversprechenden Truppe, am Reglerpult ausgesteuert wurde.

„Das war unglaublich – wenn das Remagens prominentester Mitbürger Thomas Gottschalk gehört hätte, würde er freiwillig die Jurorenbank in Dieter Bohlens Talentshow räumen“, stellte schließlich Verkehrsamtsleiter Martin Tillmann zufrieden fest.

„Dass bei diesem Konzert drei Städte zusammenarbeiten, macht die Region noch lebenswerter, als sie ohnehin schon ist“, befand Uli Adams, Redaktionsleiter der Rhein-Zeitung im Kreis Ahrweiler, bevor er Tillmann im kurzen Zwiegespräch zu dessen erfolgreicher Kleinkunstreihe in der Rheinhalle befragte, die nun schon ins zwanzigste Jahr geht. Dass immer wieder bekannte Größen wie Dieter Nuhr, Lisa Fitz, Gabi Köster, Bernd Stelter oder Paul Panzer für ihre Gastspiele nach Remagen kommen, ist nicht Tillmanns schon fast legendärem Schnurrbart, sondern seiner Hartnäckigkeit zu verdanken. Erfolg ist eben nur durch entsprechendes Engagement zu haben. Nachdem nun der Verein „Lebendiger Marktplatz“ seinen Namen in vielseitiger Art und Weise zum Programm gemacht hat, wäre nach Ansicht des Verkehrsamtsleiters bei ähnlichem Einsatz privater Förderer eine weitere Unterhaltungsplattform auch auf der Rheinpromenade denkbar. Sollten sich dann dort am Caracciola-Platz ebensolche Vollblutmusiker wie die Streetkings aus Dortmund einfinden, steht vor Lebenslust sprühenden lauen Sommerabenden nichts mehr im Wege. Den Marktplatz rockten die Musiker am Samstag jedenfalls bis in die späten Abendstunden.