So ärgern Sie sich richtig: Strategien gegen Alltagswut

Aus unserem Archiv

Kreis Ahrweiler/Niederzissen

Der ewige Pendlerstau auf der B 9, ständige Verspätung an der Ahrtahlbahn, nervende Raser rund um den Ring – es gibt vieles, worüber man sich an Rhein und Ahr sowie in der Eifel ärgern kann. Doch vielleicht haben Sie sich an Silvester den guten Vorsatz gesetzt, sich weniger zu ärgern – ist ja auch gesünder. Wie das gelingen kann, sagt uns Günter Burzywoda. Der Kempenicher Unternehmensberater erklärt in Workshops und bei Vorträgen, wie man mit Wut ganz anders umgeht und dadurch auch in schwierigen Situationen ausgeglichen und leistungsfähig bleibt.