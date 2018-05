Im kommenden Frühjahr sind in Rheinland-Pfalz die nächsten Kommunalwahlen. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber in Kempenich hat bereits der erste Kandidat für das Amt des Ortsbürgermeisters seinen Hut in den Ring geworfen: Dominik Schmitz wird für die Freie Wählergruppe (FWG) „Bürger für Bürger“ ins Rennen gehen.

„Wilfried Hedrich haben wir 2009 zu spät präsentiert. Diesmal wollen wir früh die Weichen stellen“, begründete Vorsitzender Jochen Seifert die Entscheidung, ein Jahr vorher die Katze aus dem Sack zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (572 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.