Schneeschmelze in den Alpen: Drohen im Frühjahr neue Rhein-Hochwasser?

Die beiden Rhein-Hochwasser im Januar haben die meisten Anlieger ohne größere Schäden überstanden. Für sie und die Feuerwehrleute war es eine extrem stressige Zeit: Bangen Blickes haben sie ständig die Prognosen des Hochwassermeldezentrums verfolgt.

In den Alpen hat es geschneit wie seit fast 20 Jahren nicht. Drohen durch die Schneeschmelze im Frühjahr neue Rhein-Hochwasser? Foto: picture alliance

Jetzt schauen viele nicht minder bang in den Süden: In den Alpen ist im Januar so viel Schnee gefallen wie seit fast 20 Jahren nicht. Wenn diese Schneemassen im Frühjahr schmelzen, drohen dann neue Rhein-Hochwasser?

Die RZ hat bei Andreas Meuser nachgefragt. Er ist promovierter Hydrologe im Mainzer Landesamt für Umwelt.

1 Wie wirkt sich das auf den Rhein-Pegelstand aus, wenn die Schneemassen der Alpen im Frühjahr schmelzen?

Je nachdem wie die Schneeschmelze vonstatten geht (Warmlufteinbruch mit starken Niederschlägen), kann es auch dieses Jahr ein sehr lang anhaltendes Hochwasser geben, sagt Meuser. Allerdings sei hier eher der Alpen-, Hoch- und Oberrhein betroffen – und weniger der Mittelrhein zwischen Bingen und Bonn. Der Wasserexperte erinnert an das Jahr 1999: „Da gab es in den Alpen ähnlich viel Schnee wie in diesem Jahr.“ Starke Niederschläge im Mai und die Schneeschmelze hätten zu einem sehr lang anhaltenden Hochwasser zwischen Alpen- und Oberrhein. So wurde am Pegel Maxau mit 8,84 Metern ein Rekordwasserstand gemessen.

2 Ist im Frühjahr auch am Mittelrhein ein weiteres Hochwasser zu befürchten?

Eher nicht, sagt der Hydrologe. Im Vergleich zum Mai-Hochwasser von 1999 sei zwar am Oberrhein mit einem Hochwasser zu rechnen. Und am Mittelrhein werde es zu erhöhten Wasserständen kommen. Ein regelrechtes Hochwasser erwartet Meuser hier aber nur, wenn auch die großen Nebenflüsse Hochwasser führen. Das war 1999 nicht der Fall: „Ein Hochwasser, vergleichbar mit dem gerade abgelaufenen, ist am Mittelrhein nicht sehr wahrscheinlich, aber auch nicht ganz auszuschließen.“

Steht nach den starken Schneefällen in den Alpen bald ein neues Hochwasser bevor? Das fragen sich viele Rhein-Anlieger. Foto: Archiv Judith Schumacher

3 Welche Rolle spielt der Wasserstand der Mosel für ein mögliches Hochwasser am Mittelrhein zwischen Koblenz und Remagen?

Größere Hochwasser am Mittelrhein unterhalb der Moselmündung sind in Verbindung mit einem Mosel-Hochwasser zu sehen, sagt der Wasserexperte. „Da der Moselscheitel tendenziell dem Rheinscheitel vorweg läuft, wird der Rheinscheitel in Höhe und Zeitpunkt durch die Mosel geprägt. Ein größeres Hochwasser ohne einen Moselbeitrag ist nicht wahrscheinlich.“

Ein gutes Beispiel dafür sei das Hochwasser vom Juni 2013: „Während es vom Oberrhein bis in den südlichen Mittelrhein (oberhalb der Moselmündung) zu einem Hochwasser mit einem Wiederkehrintervall von 10 bis 20 Jahren kam, hatte die Mosel kein größeres Hochwasser.“ Daher kam es unterhalb der Moselmündung nur zu einem mittleren Hochwasser, das ein Wiederkehrintervall von zwei Jahren hatte, also ohne große Bedeutung war, so Meuser.

Von unserem Redakteur Jan Lindner