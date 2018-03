Sammelobjekt Heiligenbildchen – Maria Laach zeigt Kostbarkeiten

Kein Teaser vorhanden

Ein eigenes "Kapitel" in der Ausstellung bilden die Andachtsbilder des Beuroner Kunstverlags. Foto: Petra Ochs

Nicht nur bei den Ausführungen von Fernsehgärtner Elmar Mai standen das Gärtnern und die Natur im Mittelpunkt des Interesses: Innerhalb der Aktion "Jede Blüte hilft" wurde gemeinsam mit den Besuchern eine Blühfläche für Bienen angelegt. Auch die Laacher Betriebe waren bei der Programmgestaltung mit von der Partie: Die Klostergärtnerei öffnete ihre Gewächshäuser, in der Kunst- und Buchhandlung gab’s eine Glasperlenwerkstatt, die Kunstschmiede hatte Vorführungen im Programm, und Bruder Leonhard führte über die Obstplantage.

Wem es draußen zu ungemütlich war, pilgerte zur Informationshalle. Für Kinder las hier am Sonntagnachmittag Annette Neubauer aus ihrem Buch "Das gruselige Burggespenst". Mehr als nur einen Blick wert war die Ausstellung "Kleine Bilder, großer Glaube" mit 400 kleinen Andachtsbildern – nur ein Bruchteil von rund 3000 religiösen Bildchen, die die Mönche der Erzabtei Beuron im Laufe der vergangenen Jahrhunderte gesammelt haben. "Jedes Bild spricht von der religiösen Botschaft zu uns, nicht von der Eitelkeit des Künstlers", formulierte der Erzabt von Beuron, Tutilo Burger, bei der Ausstellungseröffnung.

Zusammengestellt wurde die Schau von Lothar Gonschor. Er hat es auch übernommen, die umfangreiche Beuroner Andachtsbildersammlung, die bislang hier und da lose im Kloster gelagert worden war, zu inventarisieren. "Das wird Jahre in Anspruch nehmen", erklärte Gonschor. Doch in der Zwischenzeit gebe es keinen Grund, die kleinen Kostbarkeiten nicht bereits jetzt schon der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Ob handgemalt, gestickt oder gedruckt, mit textilen Spitzen, Metallauflagen, Reliefprägung oder Lackierung versehen – in Maria Laach sind die filigranen Heiligen- und Andachtsbilder allesamt unter Glas, entweder in Bilderrahmen an den Wänden oder in Vitrinen, zu bewundern. Neben den Abbildungen selbst haben auch handschriftliche Notizen, Segenswünsche und Gebete, die die Rückseite der Bildchen zieren, einen eigenen kleinen Platz in der Ausstellung. Die ältesten Exponate stammen aus dem 17. Jahrhundert, die jüngsten aus neuester Zeit aus Frankreich, Italien, Tschechien und Japan. Gewidmet sind die Andachtsbilder Maria und Jesus Christus, den Engeln und den Heiligen, aber auch Wallfahrtsorten und Reliquien. Ein eigenes "Kapitel" bilden die Andachtsbilder des Beuroner Kunstverlags.

Die Ursprünge der kleinen Heiligenbilder sind nicht eindeutig zu fassen. Wahrscheinlich wurden sie zunächst zum Zweck der persönlichen Andacht aus Handschriften oder Büchern ausgeschnitten. In Frauenklöstern wurden die Andachtsbilder dann als Freundschafts- und Dankesgabe gefertigt. Als Einlegebildchen dienten sie als Lesezeichen für Breviere, Heiligenkalender und andere religiöse Literatur. Der Laacher Abt Benedikt Müntnich erinnerte sich bei der Ausstellungseröffnung an seinen eigenen Erstkontakt mit den kleinen Heiligenbildern: "Es war ein Buch meiner Großmutter, dick gefüllt mit Andachtsbildern." Heute dienen die Bildchen oft nicht mehr als religiöses Betrachtungsbild, sondern nur noch als Sammlerobjekt. Manchmal sind sie aber beides: Teil der Sammlung und Hilfsmittel zur inneren Sammlung. Die Ausstellung kann bis zum 8. Juli in der Informationshalle in Maria Laach besichtigt werden. Öffnungszeiten: wochentags 9.30 bis 11.15 sowie 13.15 bis 16.45 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 13.15 bis 16.45 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Nach Absprache sind Führungen möglich: Telefon 02652/59350, E-Mail infohalle@maria-laach.de

Von unserer Mitarbeiterin Petra Ochs