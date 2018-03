Ring: Aufbruchstimmung beim vierten Runden Tisch

Aus unserem Archiv

Nürburg

Es hatte etwas von Aufbruchstimmung am Montagabend in Nürburg beim vierten Runden Tisch in der Graf-Ulrich-Halle: Zum ersten Mal saß Thomas B. Schmidt mit am Tisch, Insolvenzverwalter der Nürburgring GmbH (NG). Und nach dem rund zweistündigen Gespräch blickten Arbeitnehmer am Ring, Landes- und Kommunalpolitiker sowie Vertreter der Region wieder etwas optimistischer in die Zukunft.