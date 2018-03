Remagener können auch ohne Prinz feiern

Dass der Sitzungskarneval derzeit in einer wahren Krise steckt und immer weniger jecke Gäste die Veranstaltungen besuchen, davon war am Samstagabend in der Remagener Rheinhalle nichts zu spüren. Rund 400 Narren feierten, schunkelten und lachten ausgelassen bis spät in die Nacht hinein bei der Prunksitzung der Remagener KG Narrenzunft.

Den Einzug und den Geburtstag der Kinderprinzessin Sophie, feierte das Publikum begeistert. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Dass der Saal trotzdem nicht so voll war wie in den Vorjahren, hat einen ganz anderen Grund, wie der Erste Vorsitzende der KG Narrenzunft, Martin Dinkelbach, erklärt. „Es fanden mindestens noch vier weitere große Karnevalssitzungen an diesem Wochenende statt. Das heißt, es gab ganz einfach zu viele Alternativen“, erzählt Dinkelbach. „Das ist natürlich etwas ärgerlich, erklärt aber auch, weswegen in diesem Jahr etwas weniger Besucher zu unserer Sitzung gekommen sind.“ Dass es mittlerweile ohnehin schon recht schwer ist, den Nachwuchs für den Sitzungskarneval zu begeistern, stellt er auch fest.

Nadine, Ronja (beide 17) und Alena (14) sind trotzdem gern zur großen Prunksitzung gekommen. Alle drei tanzen bei einer Showtanzgruppe, traten an diesem Abend jedoch nicht auf. Für sie gehört der Sitzungskarneval zur närrischen Session einfach dazu. „Ich finde, dass die Karnevalssitzungen einfach eine schöne Tradition sind“, bemerkt Nadine. Und ihre Freundin Ronja fügt hinzu: „Ich glaube, Karnevalssitzungen machen in der Gruppe am meisten Spaß. Alleine fände ich es hier sicher auch nicht so lustig. Man muss sich schon voll darauf einlassen, sonst findet man nichts an den Sitzungen.“

Voll auf die Sitzung eingelassen hatten sich an diesem Abend alle jecken Gäste. Auch ohne Prinz, Prinzessin oder Dreigestirn verstanden sie es, einen fröhlichen, karnevalistischen Abend mit einem unterhaltsamen Programm zu verbringen. Die volle Aufmerksamkeit der jecken Feiergemeinde galt beim Einzug vor allem der Kinderprinzessin Sophie I. Denn neben ihrer närrischen Regentschaft hatte die junge Dame am Samstag auch noch Geburtstag. Um diesen zu feiern, wurde sie sogar von ihrer Uroma begleitet, die mit ihren 92 Jahren an diesem Abend wohl die älteste Närrin in der Rheinhalle war.

Zudem machte auch der Wahlkampf um das Bürgermeisteramt nicht vor dem jecken Treiben halt. Bei der großen Prunksitzung waren gleich alle fünf Kandidaten anwesend und wurden natürlich auch begrüßt. Und weil in der jecken Zeit nahezu alles erlaubt ist, wurde auf der Bühne auch mal ein Witz über die Tatsache gerissen, dass sich zuerst scheinbar keiner und dann gleich fünf Kandidaten auf das Amt beworben hatten.

Großen Applaus gab es für die Meninas der KG Rot Weiß Westum, als in einer Reihe ein Funkemariechen nach dem anderen langsam in den Spagat rutschte. Stimmgewaltig überzeugte Norbert Conrads das Publikum mit seinen klassischen kölschen Liedern, bevor die Büttenrednerin Claudia Stolte- Herdler alias „Oma Finchen“ einen humorvollen Einblick in die Beschwerden des Älterwerdens bot. Eng wurde es auf der großen Bühne, als die Ehrengarde der Stadt Köln auftrat. So viele Karnevalisten auf einen Schlag – das hat es so wohl auch auf der Bühne der Rheinhalle noch nicht gegeben. Sportlich wurde es dann bei den Auftritten der Twirlings Sticks und der Magic Dancers, die bei ihren Showtänzen alles gaben. Papallapap, das Panikorchester Remagen und Die 3 Colonias sorgten unterdessen immer wieder für gute Musik.

„Übrigens, im nächsten Jahr wird alles anders“, verriet der Erste Vorsitzende der KG Narrenzunft, Martin Dinkelbach, zuguterletzt. Und auf Nachfrage, was er denn genau damit meine, antwortete er nur: „Bis jetzt sieht es ganz danach aus, als könnten wir im nächsten Jahr wieder mit einer Tollität den Karneval in der Rheinhalle feiern.“ red