Remagen: Reihe der Klassischen Konzerte schließt am Freitag ab

Auf dem Schreibtisch von Remagens "Kulturminister" Martin Tillmann (Foto) stapeln sich Anfragen und Hörproben von diversen Künstlern. Sie bewerben sich um ein Gastspiel in der Reihe der "Klassischen Konzerte" im Foyer der Rheinhalle. Foto: Andreas Wetzlar

Die Spielzeit 2011/2012 der Klassischen Konzerte ist nun zu Ende: Zum Abschluss gastiert am Freitagabend ab 20 Uhr das "Ensemble für Alte Musik" der Hochschule für Musik Köln im Foyer der Rheinhalle. Unter der musikalischen Leitung von Gerhard Hambitzer werden Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi sowie Johann Sebastian Bach zu Gehör gebracht. Die Abendkasse öffnet ab 19.30 Uhr.

"Die Reihe der Klassischen Konzerte gibt es seit 1984", sagt Martin Tillmann. Er leitet seit 1987 das Verkehrsamt der Stadt Remagen und organisiert auch die Veranstaltungen in der Rheinhalle. "Damals war es Pavel Galilov, der mit einem Klavierabend erstmals für musikalische Unterhaltung im Foyer der Rheinhalle gesorgt hat." Nach den beiden Auftaktkonzerten der Klassischen Reihe 1984 wurde ein Jahr später die Anzahl der Konzerte verdoppelt. Aktuell zählt die Reihe acht Konzerte, darunter zwei Veranstaltungen in Kooperation mit der Hochschule für Musik zu Köln und die Veranstaltung "Foyer Junger Künstler". Sie wird in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung Musikleben durchgeführt.

Mit durchschnittlich 100 Zuhörern pro Konzertabend sind die Veranstaltungen zwar ordentlich besucht, aus finanzieller Sicht aber eigentlich kaum tragbar. "Machbar wird dies eigentlich nur durch das Plus, das mit Kleinkunst und Kabarett eingenommen wird, sowie durch den jährlichen Zuschuss der Stadt Remagen", macht Tillmann deutlich.

Neben der Gage für die Künstler fallen je nach Instrumentierung allein 700 Euro für die Miete des Konzertflügels an. Nicht nur aus diesem Grund achtet Tillmann bei der Zusammenstellung der Konzertreihe auf Abwechslung: "Schließlich wollen wir eine Vielzahl an Konzertbesuchern ansprechen. Für die fünf zu vergebenden Termine liegen im Schnitt 200 Bewerbungen vor." Für ihn bedeute das im Vorfeld: viele CDs hören, Kritiken lesen und verhandeln.

Von all diesen Vorbereitungen bekommt der Konzertbesucher nichts mit. Stattdessen darf er sich nicht nur über erstklassige Veranstaltungen freuen, sondern auch über erschwingliche Preise. Die acht Konzerte der Reihe kosten im Abonnement 95 Euro (reduziert 80 Euro). Das Abo für die zehnteilige Kleinkunst-Reihe – in diesem Jahr mit Auftritten von Tommy Engel, Bernd Stelter, Bodo Bach und Wilfried Schmickler – gibt es zum Preis von 155 Euro (ermäßigt 135 Euro).

Ganz besondere Erinnerungen hat Organisator Tillmann an den Auftritt des später weltbekannten Cellisten Boris Pergamenschikow, Mitte der 80er-Jahre. "Im Grunde habe ich damals bei der Verpflichtung die Katze im Sack gekauft", sagt er. "Als dann Jahre später in den großen Metropolen auf Konzerte des Ausnahmecellisten hingewiesen wurde, war ich schon ein wenig stolz, zuvor den Mann auch im Foyer präsentiert zu haben." Aber auch die diesjährigen Auftritte von Justus Frantz, Ulrich Schütte sowie das traditionelle Neujahrskonzert mit dem "Johann-Strauß-Ensemble" lässt der inoffizielle "Kulturminister" von Remagen gerne Revue passieren.

Eine Pause gönnt sich Tillmann zwischen den beiden Spielzeiten kaum. Während für die Abteilung "Kleinkunst & Kabarett" auf der Freiburger Kulturbörse die Verträge vorab geschlossen werden, muss für das Programm der Klassischen Konzerte jeder Künstler einzeln kontaktiert werden. Nichtsdestotrotz stehen die Eckdaten schon jetzt fest. Demnach dürfen sich die Musikfreunde in der Spielzeit 2012/2013 auch auf das "Duo Sandoved" freuen, auf das Posaunenensemble "Opus 4" des Leipziger Gewandhausorchesters sowie auf das Auftaktkonzert im Oktober und den Klavierabend mit Yoo Soon Lee. Infos zum Programm der kommenden Spielzeit sowie zu den Abonnements für die Klassischen Konzerte gibt es bei der Tourist-Info Remagen unter Telefon 02642/201 87 und im Internet unter www.remagen.de

Von unserem Mitarbeiter Andreas Wetzlar