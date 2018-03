Remagen: Jetzt gibt es zwei Bürgermeisterkandidaten

Lange tat sich anscheinend wenig in Sachen Bürgermeisternachfolge für Herbert Georgi (CDU) in Remagen. Nun gibt es voraussichtlich gleich zwei Kandidaten: Den parteilosen Björn Ingendahl aus Oedingen und Walter Köbbing (CDU).

Der 37-jährige Björn Ingendahl aus Oedingen bewirbi sich um das Amt des Bürgermeisters von Remagen. Der parteilose Kandidat wird unterstützt. Karin Keelan (Links) und Iris Losen gratulierten im am Donnerstagabend zu seiner Nominierung . Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Der 37-jährige Björn Ingendahl ist auf der Versammlung des Ortsverbandes der Remagener Grünen einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 4. März gewählt worden. Er lebt erst seit diesem Jahr mit seiner Familie in Oedingen. Allerdings stammt seine Frau aus der Römerstadt – sie hat in Oberwinter und Kripp gelebt. Der Diplomökonom arbeitet in Bonn im Bundesumweltministerium in der internationalen Umwelt- und Naturschutzpolitik. Dabei vertritt er die Bundesrepublik Deutschland häufig in europäischen und internationalen Verhandlungen. Aufgewachsen ist er in Neukirchen-Vluyn, einer Kleinstadt am Niederrhein.

Man habe mit dem parteilosen Kandidaten bewusst eine Persönlichkeit aufgestellt, die über die Parteigrenzen hinaus Unterstützung finden könne, so die Grünen-Ortsvorsitzende Karin Keelan, „Wir haben im Vorfeld der Kandidatenaufstellung gut ein Dutzend Themenbereiche der Kommunalpolitik intensiv mit Björn Ingendahl besprochen und eine weitgehende Übereinstimmung gefunden“, erklärte, Frank Bliss, Vorsitzender der Grünen Stadtratsfraktion.

Für Björn Ingendahl geht nun erst einmal vornehmlich darum, in der Stadt bekannt zu werden. „Ich werde die bevorstehenden Weihnachtsmärkte dazu nutzen, auf die Bürger in den Stadteilen zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, erklärt er im Gespräch mit der Rhein-Zeitung. Auch sollen in allen Stadtteilen Gesprächsveranstaltungen stattfinden. Überhaupt legt Ingendahl großen Wert auf eine offene Kommunikation und im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister auf eine breite Bürgerbeteiligung bei vielen Fragen der Stadtpolitik. „Im Moment steht die Stadt recht gut da. Aber wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen“, gibt er einen Ausblick auf seine Ziele. „Ich habe den Eindruck, dass es dabei in Remagen noch einen Mangel an Ideen gibt“, meint der Neu-Remagener.

Walter Köbbing (rechts) wird voraussichtlich für die CDU in das rennen um den Platz von Noch-Bürgermeister Herbert Georgi gehen. Über die kandidatur sollen am 13. Dezember die Remagener CDU-Mitglieder entscheiden. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Walter Köbbing ist dagegen ein Remagener Politik-Urgesetin. Seit 25 Jahren engagiert sich der 55-jährige gebürtige Remagener in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt. Er ist seit 2009 Ortsvorsteher der Kernstadt, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion und des CDU-Stadtverbandes, und als solcher seit Jahrzehnten fest in der Stadt vernetzt. Er war zwölf Jahre lang Zeitsoldat bei der Bundeswehr, absolvierte dabei handwerkliche und kaufmännische Ausbildungen. Er arbeitet danach als Personaldisponent, war im Verkehrsverlag Remagen tätig und ist seit sechs Jahren bei der Kreissparkasse Ahrweiler beschäftigt.

„Ich bin natürlich gleich nach der Ankündigung von Herbert Georgi, nicht wieder kandidieren zu wollen, gefragt worden, ob ich die Nachfolge antreten will“, sagt Köbbing in einem Gespräch mit der RZ. „Aber ich musste tatsächlich lange nachdenken, ob das in meine Lebensplanung passt, was meine Frau und mein Arbeitgeber dazu sagen, und ob ich die Verantwortung übernehmen möchte“, schildert er seine Bedenken. Auslöser für die positive Entscheidung zugunsten einer Kandidatur habe dann aber ein Gespräch mit dem amtierenden Bürgermeister Georgi vor einigen Wochen gegeben. „Als ich ihn fragte, ob er mir den Posten zutraut, hat er geantwortet: ‚Wenn ich Dir das nicht zutraue, dann traue ich das niemandem zu‘“, so Köbbing weiter.

Politisch will er als möglicher Bürgermeister von Remagen die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. „Herbert Georgi hat in den vergangenen Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet. Es gibt in der Stadt eine vernünftige Diskussionskultur und was die Entwicklung angeht, sind wir auf einem guten Weg. Das würde ich als Bürgermeister gern fortsetzen, und ich bin mir sicher, dass ich das schaffen kann.“ Noch aber ist Walter Köbbing nur als Kandidat vorgeschlagen. Ob er tatsächlich für die CDU in das Rennen geht, müssen die Remagener CDU-Mitglieder erst noch in einer Sitzung am Mittwoch, 13. Dezember, entscheiden.

Viel Zeit bleibt den beiden Kandidaten und möglichen weiteren Herausforderern für den Wahlkampf dann nicht mehr. Schon am 4. März werden die Remagener Bürger zu den Wahlurnen gebeten, um über den Nachfolger von Herbert Georgi zu entscheiden. Die Amtszeit des dann 63-jährigen Georgi endet dann offiziell am 10. August 2018.