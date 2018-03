Regierungsumzug: Schlechte Karten für Bonn?

Der Bericht von Bundesbauministerin Barbara Hendricks über die Aufteilung der Ministerien auf Bonn und Berlin lässt Rufe nach einem kompletten Umzug lauter werden. Darauf lässt zumindest das bundesweite Presseecho auf den am Dienstag vorgestellten Bericht von Hendricks schließen.

Die 45-köpfige Bonn-Berlin-Arbeitsgruppe will in Kürze tagen. Anfang Juli hatte sie das Positionspapier "Bundesstadt Bonn – Kompetenzzentrum für Deutschland" vorgestellt.

Foto: Frieder Bluhm

Die am Dienstag vorgestellte Analyse kommt zu dem Schluss, dass die doppelten Dienstsitze der Bundesministerien die Regierungsarbeit erschwerten. Zwar würden Aufgaben vollständig und fristgerecht erfüllt, heißt es in einem Berichtsentwurf. "Allerdings wird die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung hier durch einen erheblichen Mehraufwand und damit auf Kosten der Effizienz aufrechterhalten." Für den Bericht hatte Hendricks, die Sonderbeauftragte des Bundes für den Berlin-Umzug ist, leitende Mitarbeiter der Ministerien befragen und Daten sammeln lassen. Dem Bericht zufolge arbeiten derzeit von knapp 20 000 Beschäftigten bereits 64 Prozent in Berlin und 36 Prozent in Bonn (Stand Ende 2015).

Der Bund der Steuerzahler machte sich angesichts der Ergebnisse für einen Komplettumzug stark. "Die Zweiteilung muss beendet werden, weil die Regierungsarbeit einen zentralen Standort braucht – und das ist Berlin", erklärte Präsident Reiner Holznagel, der den aktuellen Zustand als "teuren Luxus" bezeichnete.

Ähnlich argumentiert die Linke-Fraktion im Bundestag. "Auf das Hickhack um die Arbeitsteilung zwischen Bonn und Berlin gibt es nur eine Antwort: Es ist höchste Zeit für den Komplettumzug aller Ministerien nach Berlin", teilte die Abgeordnete Susanna Karawanskij mit. Steuergelder würden verschwendet.

Die Reaktion der Verantwortlichen in der Region, in Bonn und in den Kreisen Ahrweiler und Rhein-Sieg, fällt dagegen zurückhaltend aus. Man wolle den Statusbericht "Bonn/Berlin zunächst auswerten, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat – in Abstimmung mit Sebastian Schuster, Landrat des Rhein-Sieg-Kreises, und Jürgen Pföhler, Landrat des Kreises Ahrweiler – umgehend zu einem Treffen der regionalen Bonn-Berlin-Arbeitsgruppe eingeladen, die schon in Kürze tagen wird. Diese 45-köpfige Runde hatte bereits Anfang Juli die strategischen Grundsatzpositionen der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler in dem Positionspapier "Bundesstadt Bonn – Kompetenzzentrum für Deutschland" zum Ausdruck gebracht.

"Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass es seitens der Bundesbauministerin vor Veröffentlichung dieses Berichts nicht zu einem Gespräch mit der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler gekommen ist", so Sridharan, Schuster und Pföhler weiter. Dabei habe Ministerin Hendricks wiederholt zugesagt, vor einer Präsentation des Statusberichts die Vertreter der Region persönlich zu unterrichten. "Ich hätte es für sachdienlich gehalten, wenn die regionalen Vertreter, die sich intensiv mit dem Positionspapier befasst haben, vorab vom Ministerium informiert worden wären", so Bonns Oberbürgermeister.

Landrat Pföhler sagt: "Die Stadt Bonn, die Kreise Rhein-Sieg und Ahrweiler, die Politik über alle Parteigrenzen hinweg, Abgeordnete des Bundestags und der Landtage von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie des Europaparlaments haben ein Positionspapier pro Bonn beschlossen. Beide Landesregierungen und beide Landtage stehen zu unserer Position. Das hat es so noch nie gegeben. Dieses Signal kann auch von der Bundespolitik in Berlin nicht überhört werden."

Die Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler begrüße grundsätzlich, dass die nun anstehenden Gespräche seitens der Ministerin ergebnisoffen geführt werden sollen, ein Komplettumzug nach Berlin kein Thema zu sein scheine und der Bund nach den Worten von Hendricks zu seiner Verantwortung stehe, dass Bonn zweites bundespolitisches Zentrum bleibt. "Wir warten nun auf die Gesprächseinladung", demonstrieren Sridharan, Schuster und Pföhler den einhelligen Schulterschluss der Region. Uli Adams