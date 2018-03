Randale in Kreissparkasse endet im Maßregelvollzug

Die Prozessbeteiligten verloren sich fast im riesigen Schwurgerichtssaal des Landgerichtes Koblenz. Dort stand am Dienstag ein 27-Jähriger vor der dritten Strafkammer, weil er am 30. Dezember 2013 die Filiale der Kreissparkasse Ahrweiler in Bad Breisig verwüstet haben soll.

Ein 27-Jähriger war in der Bad Breisiger Sparkassenfiliale ausgetickt – und muss jetzt in den Maßregelvollzug. Foto: dpa

Zudem soll er im Oktober 2014 anlässlich einer Personenkontrolle durch die Polizei die Heckscheibe eines Streifenwagens eingetreten und die eingesetzten Beamten mit Worten wie "Hurensohn" und "dreckige Nazis" beleidigt haben.

Der Angeklagte, der inzwischen in Blankenheim in therapeutischer Betreuung lebt, räumte alle Tatvorwürfe ein. Seit er dort lebt, ist er stabilisiert und nach Aussage des dortigen Betreuers völlig unauffällig, ja sogar eine "positive Überraschung". Der Vorsitzende Richter Ralf Bock fragte nach: "Bekommt Ihnen die Luft in Bad Breisig nicht?" Antwort des Angeklagten: "Ich weiß es auch nicht."

Fest steht, dass der Mann am 30. Dezember kurz vor 23 Uhr feststellte, dass sein monatliches Taschengeld von der dortigen Lebenshilfe noch nicht auf seinem Konto eingegangen war. Daraufhin habe er sich geärgert und überreagiert, sagte er aus. Er trat die Glastür in den Schalterraum ein, riss dort zwei Computermonitore aus ihrer Verankerung und warf einen Prospektständer und den Weihnachtsbaum um.

Danach verließ er die Filiale und wurde von der Polizei an einer nahen Bushaltestelle angetroffen, wo er wiederum gegen die Glasverkleidung trat. Im zweiten Fall wurde er durch die Besatzung eines Streifenwagens am späten Abend mitten auf der Fahrbahn der dreispurigen B 9 gehend vorgefunden. Auf die Aufforderung, den Bürgersteig zu benutzen, reagierte er nicht, und als der Streifenwagen wendete, um ihn zu befragen, trat er die Heckscheibe ein, beleidigte den Polizeibeamten und griff ihn an. Mittels Pfefferspray wurde er dann ruhig gestellt. In beiden Fällen war der Angeklagte erheblich alkoholisiert.

Laut Aussage der forensisch-psychiatrischen Gutachterin liegen bei dem 27-Jährigen organische Hirnschädigungen vor, ausgelöst durch eine Hirnhautentzündung in der Kindheit sowie durch ein ebenfalls frühes Schädeltrauma. Diese Schädigungen äußern sich in einer Impulskontrollstörung, sowie gelegentlich durch epileptische Anfälle. Die Medikamente dagegen haben wohl in Verbindung mit Alkohol die Symptome verstärkt.

Auffallend ist, dass der Angeklagte, seit seine Medikamente kontrolliert abgesetzt wurden, quasi unauffällig ist. Zudem finden in seiner derzeitigen Wohngruppe regelmäßig Alkoholkontrollen statt. Inzwischen nimmt der junge Mann an einer Arbeitstherapie teil und reagiert selbst bei Angriffen durch Mitpatienten sehr besonnen und ruhig. Daher kam das Gericht auch recht schnell zu seinem Urteil.

Von den Vorwürfen wurde der Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Dafür wurde allerdings die Unterbringung im Maßregelvollzug, also in einer psychiatrischen Klinik, angeordnet. Da er sich dort aber bereits befindet, wurde diese Unterbringung auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Richter Ralf Bock brachte es auf den Punkt: "Zum einen sind Sie krank, zum anderen sind sie unbehandelt und unbegleitet gefährlich. Da aber zurzeit alles gut geht, können wir es so lassen, wie es ist." Der Angeklagte bekam die Auflage eines Bewährungshelfers und die, den Anweisungen der Einrichtung Folge zu leisten. "Wenn Sie sich drei Jahre lang beanstandungslos führen, ist die Sache damit erledigt", so der Richter.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Krämer