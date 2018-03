Proklamation: Prinz Willi gibt den Ton in Heimersheim an

Aus unserem Archiv

Heimersheim

Et kütt wie et kütt. Lieber spät als nie – nach diesem Motto inthronisierte die KG Närrische Landskroner Heimersheim Prinz Willi IV. (Schneider) in der Landskroner Festhalle. Die „späteste Proklamation in der Geschichte der KG“ entpuppte sich als ein Abend der Premieren.