Proklamation: Kripper feiern ihr neues Kinderprinzenpaar

Aus unserem Archiv

Kripp

Während sich die Fluten des Rheins auch in Kripp am Sonntag immer weiter in Richtung Ortskern vorarbeiteten, schlugen in der Narrhalla der Jecken im Gasthaus Rhein-Ahr die Wogen des Frohsinns hoch. Die Kripper Narren haben ein frisches, junges Kinderprinzenpaar.