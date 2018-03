Pressesprecher Baldes verlässt den Nürburgring

Die Capricorn Nürburgring GmbH (CNG) und Uwe Baldes, bislang Pressesprecher und Leiter der Unternehmenskommunikation, haben sich "einvernehmlich" getrennt, wie es in einer Mitteilung der CNG heißt, die der RZ vorliegt.

Nach nicht mal 16 Monaten hat sich der Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort (links) von seinem Pressesprecher Uwe Baldes getrennt. Foto: Jan Lindner

Für Außenstehende – und wahrscheinlich auch für viele Nürburgring-Angestellte – kommt diese Trennung ziemlich überraschend. Wie Ring-Geschäftsführer Mirco Markfort mitteilt, will die Rennstrecke in der Unternehmenskommunikation künftig verstärkt auf externe Dienstleister zurückgreifen und dabei den Bereich Firmenevents, Marketing und PR neu ausrichten. Baldes war im Juli 2015 an den Nürburgring gekommen, damals noch unter Markforts Vorgänger Carsten Schumacher.

Rund um den Nürburgring aufgewachsen, ist er ein absoluter Kenner des rings und hat sich in seiner kurzen Amtszeit sehr um eine bessere Außendarstellung des Rings bemüht sowie um einen besseren Kontakt zu den Menschen in der Region. jl