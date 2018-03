Polizei sucht Täter: Mann hob mit gestohlener EC-Karte Geld ab

Ein bislang unbekannter Mann hat im Juni vergangenen Jahres in einem Reformhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Portmonnaie einer Angestellten gestohlen, um dann mit deren EC-Karte Geld abzuheben. Jetzt sucht die Polizei mit zwei Fotos nach dem Täter.

Die Polizei fahdet nach diesem Mann.

Am Donnerstag, den 22. Juni 2017, ist es zu einem Diebstahl eines Portemonnaies in einem Reformhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Hauptstraße, gekommen. Zum Tatzeitpunkt war die geschädigte Angestellte allein im Geschäft, als ein männlicher Kunde die Geschäftsräume betrat.

Der Kunde, vermutlich ein Osteuropäer, begab sich sofort in den hinteren Bereich des Verkaufsraumes zu einem Teeregal. Hier verwickelt er die Geschädigte in ein Gespräch in gebrochenem Deutsch, wodurch diese für eine Zeit abgelenkt war. Als der Kunde das Geschäft wieder verlassen hatte, stellte die Angestellte den Diebstahl ihres Portemonnaies sowie ihres Filofaxes fest. Die Geschädigte ist sich sicher, dass sich die Sachen vor dem Besuch des Mannes noch in der Tasche im Büro befanden.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu diesem Mann machen?

Im Portemonnaie befand sich unter anderem die EC-Karte der Geschädigten. Direkt im Anschluss kam es am Geldautomaten der Kreissparkasse Ahrweiler, Mittelzentrum, mit der entwendeten EC-Karte der Geschädigten zu insgesamt zwei unberechtigten Geldabbuchungen in Höhe von insgesamt 1000 Euro.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person machen kann, möchte sich an die Neuenahrer Polizei unter 02641/9740 wenden.