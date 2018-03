Polizei Remagen: 3,5-Tonner landet im Graben

Kein Teaser vorhanden

Eine Dreiviertelstunde ging auf der L 79 zwischen Birresdorf und Remagen nichts mehr. Schuld hatte ein umgekippter Kleinlaster. Foto: polizei

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn hat der Fahrer eines Kleintransporters am Freitag gegen 14 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Hierbei rutschte sein 3,5-Tonner auf der Landesstraße 79 zwischen Birresdorf und Remagen in den Straßengraben und kippte zur Seite. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Für die Bergung musste die L 79 für rund 45 Minuten komplett gesperrt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Löhndorf: Warnleuchten an der Baustelle zerstört

Im Bereich der Wirtschaftswege zwischen Sinzig-Löhndorf und Sinzig-Westum haben bislang unbekannte Täter eine Baustellenabsicherung umgetreten. Wie die Remagener Polizei mitteilt, wurden dabei die dazugehörigen Warnleuchten zerstört.

Sinzig: Heckscheibe mit Bierflasche eingeworfen

Mit einer Bierflasche wurde in Sinzig wurde die Heckscheibe eines in der Straße "Am Hellenberg" geparkten Pkw Ford Focus eingeworfen. Entwendet wurde nichts. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22 und 1 Uhr.

Oberwinter: Tor zum Schrebergarten beschädigt

Bislang Unbekannte haben in einem Schrebergarten, der in Oberwinter zwischen Bundesstraße 9 und Rhein liegt, gewütet. Zwischen Mittwoch und Samstag rissen der oder die Täter mutwillig das Gartentor aus der Verriegelung und beschädigten es dabei. Der Versuch, die Gartenlaube aufzubrechen, misslang. Das Gartentörchen wurde später in die Böschung zum Rheinufer geworfen.

Niederdürenbach: Pkw mit spitzem Gegenstand zerkratzt

Vermutlich mit einem Schlüssel oder ähnlichem spitzen Gegenstand wurde in der Nacht auf Samstag ein im Hainer Weg in Niederdürenbach abgestellter Pkw Skoda Oktavia seitlich zerkratzt. Der Eigentümer des beschädigten Autos stellte Strafantrag.

Sachdienliche Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Remagen, Telefon 02642/938 20, entgegen.