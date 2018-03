Neue Ahrweinkönigin kommt aus Mayschoß

Julia Migend heißt die neue Ahrweinkönigin. Beim Ahrweiler Pfingstweinmarkt wurde die 21-jährige Mayschoßer Ortsweinkönigin Freitagabend als Nachfolgerin von Julia Bertram vorgestellt und in ihr Amt eingeführt. Sie hatte bei der Fachbefragung am Nachmittag die 40-köpfige Jury überzeugt.

Julia übergibt die Krone an Julia: Julia Migend (links) tritt die Nachfolge von Julia Bertram als Ahrweinkönigin an. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Die Vertreter der Presse, der Politik und der Weinwirtschaft stimmten in geheimer Wahl ab. Ehrengast war die amtierende Deutsche Weinkönigin Annika Strebel, die aus Rheinhessen nach Ahrweiler gekommen war. Ebenfalls Mitglied der Jury war Noch-Ahrweinkönigin Julia Bertram, die wenig später vor großem Publikum auf der Bühne des Marktplatzes ihr Krönchen an Nachfolgerin Julia Migend übergab.

Insgesamt 13 Fragen hatte das Jury-Team für die Kandidatinnen vorbereitet. „Wie würden Sie einem Laien den geschmacklichen Unterschied zwischen Früh- und Spätburgunder erklären?“, oder „Mit welchem Promi würden Sie den Ahrwein vergleichen?“ Da mussten die Kandidatinnen, die im Vorfeld in Seminaren ihr Fachwissen vertieft hatten, zusätzlich Kreativität, Spontaneität und Schlagfertigkeit beweisen.

Julia Migend überzeugte auch bei ihrer Antrittsrede mit souveräner Bühnenpräsenz. Die Industriekauffrau ist an öffentliche Auftritte gewöhnt. Zweimal war sie in ihrem Wohnort Weinprinzessin, bevor sie im vergangenen Jahr Weinkönigin wurde. Außerdem tanzt sie bei der Funkengarde in Mayschoß. Als Gebietsweinkönigin wird sie weit mehr als 50 Termine absolvieren, und dabei nicht länger nur ihren Heimatort repräsentieren, sondern für das gesamte Weinbaugebiet Ahr und seine Winzer werben.

Nach der Präsentation der neuen Ahrweinkönigin wird der Ahrweiler Pfingstweinmarkt noch bis Montagabend Weinfreunde von nah und fern in die Rotweinmetropole locken.