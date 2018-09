Es herrscht offenbar immer noch viel zu viel Unfrieden im Verein Friedensmuseum Brücke von Remagen. In diesen Tagen ist dem Verein, der das Museum in den Remagener Türmen der einstigen Ludendorff-Brücke betreibt, erneut ein Schreiben des Gerichts zugegangen, in dem die Gültigkeit des nunmehr zweiten Auflösungsbeschlusses wegen Formfehlern erneut infrage gestellt wird. Derweil gibt es Signale und Vorschläge von der Stadt, das Schicksal des bedeutenden Museums an diesem international bekannten Weltkriegsmahnmal künftig selbst in die Hand zu nehmen.

Das erneute Gerichtsschreiben ist Ausdruck eines tiefen Zerwürfnisses zwischen den beiden gleichberechtigten Vereinsvorsitzenden, die unterschiedlicher Ansicht über die Zukunft des Vereins, des Museums, der im Vereinsbesitz befindlichen Remagener Brückentürme und ...

Lesezeit für diesen Artikel (638 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.