Mehr als ein „Streich“: Aufregung um Nazi-Schmierereien

Die Nachbarschaft des Zehnthofs in Niederzissen ist aufgebracht: Kurz nach Weihnachten sind dort Fassaden mit Hakenkreuzen beschmiert worden. Und es gibt einen Verdacht, wer die Täter sein könnten.

In der Nacht zum 29. Dezember wurde der Zehnhof mit einem Hakenkreuz besprüht. Hauseigentümer und Ortsgemeinde haben die Polizei eingeschaltet. Foto: Hans-Willi Kempenich

Es ist das mit Abstand älteste Haus von Niederzissen – der um 1550 erbaute Zehnthof im Schatten der St. Germanus-Pfarrkirche. Aber auch seine jahrhundertelange Geschichte bewahrte das Baudenkmal jetzt nicht vor hässlichen Schmierereien. Denn die Fassade des historischen Gebäudes wurde in der Nacht zum 29. Dezember von bisher unbekannten Tätern mit einem Hakenkreuz besprüht. Ganz gezielt wurde auch eine vom örtlichen Kultur- und Heimatverein angebrachte Tafel mit Informationen über die lange Geschichte des Zehnthofs mit dem Nazi-Symbol bekleckert. Auch ein Nachbarhaus geriet ins Visier der Täter und wurde ebenfalls mit einem Hakenkreuz verunstaltet.

Nur wenige Meter liegen zwischen dem alten Zehnthof und dem Rondell, in dem nachts häufig Partys gefeiert werden. Krach und Dreck sorgen regelmäßig für Ärger. Foto: Hans-Willi Kempenich

Die aufgebrachten Hauseigentümer und die Ortsgemeinde schalteten daraufhin die Polizei ein. Man gehe jedoch nicht von einem rechtsradikalen Hintergrund aus, sagte Ortsbürgermeister Rolf Hans. Vielmehr richte sich der Verdacht gegen Jugendliche, die sich nahezu jeden Abend in einem nur wenige Meter von den Tatorten entfernten Rondell aufhalten und dort Party machen. Als Dummer-Jungen-Streich will man die Angelegenheit aber nicht abtun. Zumal das lautstarke nächtliche Treiben nach Aussagen verschiedener Nachbarn immer wieder eine Menge Ärger verursacht. Das gehe in manchen Nächten bis ein oder zwei Uhr, sagen sie.

Aber es ist nicht nur der Krach, der ständig Unmut hervorruft, sondern auch eine Menge Müll. Denn die Hinterlassenschaften der Spontanfeten müssen die Mitarbeiter des Niederzissener Bauhofes regelmäßig beseitigen. Fast täglich sind sie vor Ort, um Essensreste, Verpackungen, zerbrochene Flaschen, Unmengen von Zigarettenkippen und weitere unschöne Überbleibsel des jugendlichen Treibens zu entsorgen.

Und das meist schon zu früher Stunde. Denn das kleine Gebäude dient an den Wochentagen als Unterstellmöglichkeit für Grundschüler, die hier morgens auf ihren Schulbus warten. „Was dort mitunter an Scherben herumliegt, ist höchst gefährlich für die Kinder“, sagt Bauamtsleiter Hans-Werner Schmitz. Deshalb ist die Säuberungsaktion am Rondell und seinem Umfeld für ihn und seine Kollegen häufig die erste Arbeit des Tages. „Wenn die Jugendlichen wenigstens den Abfalleimer benutzen oder ihren Müll in Plastiktüten sammeln würden“, wünscht er sich für das Bauhof-Team. Den Abtransport des Drecks würden sie dann klaglos übernehmen. Apropos Dreck: Die Natursteinwände und das Gebälk des kleinen Gebäudes werden auch immer wieder mit dummen Sprüchen und Zeichnungen verschandelt.

Die Gemeinde sieht sich jetzt gezwungen zu handeln: „Wir haben uns mit dem Ordnungsamt verständigt und wollen eine Benutzungsverordnung für das Gelände erlassen“, kündigt der Ortsbürgermeister an. Konkret soll der Aufenthalt in dem mit Holzbänken ausgestatteten Kleingebäude nachts zwischen 22 und 6 Uhr untersagt werden. Dann habe man auch die Möglichkeit, im Bedarfsfall Platzverweise aussprechen zu können. Die Polizei hat zudem zugesagt, bei nächtlichen Kontrollfahrten das Rondell häufiger zu besuchen und nach dem Rechten zu sehen.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Willi Kempenich