Ein Hauch von Magie wehte durch den voll besetzten Helenensaal bei dem mit Spannung erwarteten Abend „Rheinische Zauberkunst – very british“, an dem Sinzigs Stadtbürgermeister Andreas Geron mit seinen bekannten Zauberkollegen vom Magischen Zirkel Deutschland, Wolfgang Sommer und Claudius Schmitz, Kostproben ausgefeilter Illusionskunst gab. „Was ich hier mache, hätte ich mir vor einigen Jahren gar nicht vorstellen können“, sagte der Stadtchef, der nach seinen Kursen in der Düsseldorfer Zauberschule gemeinsam mit seinen Lehrmeistern Sommer als Sir Robby und Schmitz als Lord of Glencoe nun als Mayor Andy McGeron auf der Bühne stand. Mit von der Partie: Mr. Kian Johnston, internationaler Meister auf dem schottischen Dudelsack.

Besonders charmant kam beim Publikum an, dass die drei Magier sich selbst und ihr bezauberndes Blendwerk nicht ganz ernst nahmen. „Oh, das tut mir aber leid – jetzt haben Sie ...

Lesezeit für diesen Artikel (481 Wörter): 2 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.