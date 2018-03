Machbarkeitsstudie: Geht es bald in Gondeln über Bonn?

In die Fußstapfen von Rio de Janeiro, La Paz oder – etwas näher an der ehemaligen Bundeshauptstadt gelegen – Koblenz will die Stadt Bonn mit ihrer Seilbahnidee nicht treten.

Die bei der Bürgerinformation vorgestellten Varianten für eine mögliche Seilbahn in Bonn.

Angedacht ist eine kleinere Seilbahn zwischen Venusberg und Beuel, um den kontinuierlich anwachsenden Bonner Berufsverkehr zu entlasten. Dafür hat die Stadt die Bürger ins Boot geholt.

Bei der zweiten Bürgerinformation zu diesem Thema stellte die Stadt Bonn interessierten Bürgern die ersten Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor und stellte sich der Resonanz aus den Reihen der Bürger. Engagierte Bürger stellten Fragen und äußerten Bedenken.

Das Argument des fehlenden Schnees aus dem Jahr 1949 tauchte jetzt in der Gesamtschule Bonns Fünfte nicht auf. Dies mag durchaus an den einführenden Worten Michael Isselmanns, des Leiters des Stadtplanungsamtes, gelegen haben. "Damals ist das Projekt wegen Schneemangels verworfen worden. Nun führen wir seriöse Gespräche."

In der Tat: Seriös begegnet die Stadt den Sorgen der Bürger mit Gutachtern und Berechnungen. Die Machbarkeitsstudie für das umstrittene Projekt erwägt neun verschiedene Trassenführungen. Den größten Nutzen hätte wohl eine Seilbahnverbindung von Beuel über den UN-Campus und einen Halt am Hindenburgplatz auf den Venusberg. Diese würde die meisten Fahrgäste anlocken und den Verkehr maßgeblich entlasten. Mit insgesamt fünf Stationen könnten auf dieser Trasse rund 6000 Personen täglich befördert werden. Gutachter Dr. Thomas Baum vom Ingenieurbüro VSU GmbH erklärt: "Daher geht es in Bonn eine Nummer kleiner als in Koblenz. Wir haben weniger Fahrgäste errechnet als erwartet." Man rechnet anstatt wie in Koblenz mit 35 Plätzen pro Kabine mit zehn Personen plus Fahrrad, Rollstuhl oder Kinderwagen.

Die Idee für eine Bonner Seilbahn gibt es schon länger

Auch andere Trassen wurden in der Studie diskutiert, bringen jedoch weitere Probleme mit sich. So würde eine andere Trassenführung Auflagen des ÖPNV nicht erfüllen oder zu viele Privatleute betreffen. Die hohe Resonanz bei den Bürgerbeteiligungen zeigt, dass die Bonner auf den Dialog mit der Stadt eingehen und sich für ihre Interessen starkmachen.

Doch nicht nur Bonner Privatpersonen stimmen für oder gegen die Seilbahn. Im vergangenen Jahr bildete sich eine Initiative von Verkehrs- und Umweltverbänden der Region. Sie wies auf die niedrigen Betriebskosten und die im Vergleich zu einer Schienenstrecke günstigen Investitionskosten hin. Man rechnet, dass die Strecke vom Venusberg zur B 9 etwa 54 Millionen Euro kosten wird, die bis zum Ennert auf der anderen Rheinseite das Doppelte.

Die Mehrheit der für 2020 prognostizierten 30 000 beruflichen Fahrten auf den Venusberg und die um ein Vielfaches höhere Zahl an Fahrten der Einpendler in die Stadt werden täglich mit dem Auto zurückgelegt. Da sollte man meinen, dass es den Bonnern ein Anliegen ist, im Punkt Verkehr entlastet zu werden. Obwohl viele Bonner täglich im Berufsverkehr stecken, sind sie dem Projekt gegenüber jedoch gespaltener Meinung. Bereits seit der ersten Infoveranstaltung und im Diskussionsforum im Internet spiegelt sich dieses Bild wider. Von 31 Beiträgen und 32 Kommentaren sind dort 43 Prozent positiver Natur, 30 Prozent neutral. Negativ standen dem Projekt 27 Prozent gegenüber.

Einige freuten sich bei der ersten Infoveranstaltung, dass die Seilbahn gut an Busse und Bahnen angebunden wäre und man gut mit dem Fahrrad auf den Berg käme. Andere monieren mangelnden Bedarf und befürchten Gaffer in Gärten. Den meisten Bedenken konnte vonseiten der Stadt gut begegnet werden. Im ersten Halbjahr 2017 sollen die kompletten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen. Dann folgt ein dritter Bürgerdialog. Im zweiten Quartal will der Rat über den Bau der Seilbahn entscheiden.

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter www.bonn-macht-mit.de

Von unserer Mitarbeiterin Tanja Holze