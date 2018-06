Landesgartenschau 2022 an der Ahr: Jetzt sind die Landschaftsarchitekten dran

Von der A 61-Brücke bis zum Kloster Calvarienberg reicht das Areal für die Landesgartenschau 2022. Viel Raum für die Ideen der Landschaftsarchitekten aus ganz Europa.

Das Landesgartenschau-Areal entlang der Ahr fing Dominik Ketz mit einem Drohnenfoto ein, um den Landschaftsarchitekten die Planung zu erleichtern.

Foto: Dominik Ketz

Auf dem Weg zur Landesgartenschau 2022 hat die Stadt eine wichtige Etappe erreicht: die Auslobung des Freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb mit Ideenteil „Landesgartenschau 2022 Bad Neuenahr-Ahrweiler“ ist im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. Die Abgabefrist der Wettbewerbsbeiträge endet am 20. Februar 2018.

Es gehe nun darum, die Daueranlagen und ein Ausstellungskonzept für die Landesgartenschau 2022 zu entwickeln, wie Thomas Schwager-Guillemenet erklärte, der als Technischer Geschäftsführer für Planung und Bau des Gartenschaugeländes zuständig ist.

Dem Wettbewerb vorausgegangen waren intensive Vorarbeiten. Im Mai wurde als wichtiger Schritt die städtische Durchführungsgesellschaft unter Beteiligung der Projektgesellschaft Landesgartenschau Rheinland-Pfalz gegründet. Seit dem Frühjahr standen wöchentlich Koordinationstermine zwischen städtischen Fachabteilungen und Landesgartenschau-Gesellschaft auf dem Terminkalender. Hier wurden insbesondere Fragen zur exakten Abgrenzung der Flächen und deren anschließende Nutzung sowie städtebauliche Ziele im Hinblick auf den Planerwettbewerb abgestimmt.

Beim Erstellen der Auslobungsunterlagen wurden neben technischen und vergaberechtlichen Aspekten auch Anregungen der Preisrichter und von Vertretern der grünen Berufsverbände einbezogen. So gab es am 21. September eine erste Besprechung und Besichtigung des Geländes im Kreis der Wettbewerbsjury. „Der aus Stuttgart angereiste und gartenschauerfahrene Landschaftsarchitekt Dieter Pfrommer lobte dabei die gute Vorbereitung und das Potenzial der Bewerbung der Stadt“, sagt dazu Jens Heckenbach, städtischer Geschäftsführer der Landesgartenschau Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 gGmbH.

Im Stadtrat in Bad Neuenahr-Ahrweiler hatte am 25. September grünes Licht für die Veröffentlichung des Gartenschau-Wettbewerbs gegeben. Ergänzend zu den zeichnerischen Plangrundlagen beauftragte die Durchführungsgesellschaft den Fotografen Dominik Ketz, das Planungsareal zwischen A 61-Brücke und Kloster Calvarienberg mit seiner Drohne Schrägluftaufnahmen zu erstellen. Diese erlauben es den Landschaftsarchitekten, die am europaweiten Wettbewerb teilnehmen, sich schnell ein Bild vom „gelebten” Gelände im Herzen der Kreisstadt zu machen.