Lachen, lauschen, feiern: Kulturelle Höhepunkte in 2018

Von Konzerten, Kabarett und Live-Reportagen über Parkfeste und Open-Air-Events bis hin zur Klangwelle: Auch 2018 präsentiert die städtische Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder ein vielseitiges Kulturprogramm.

Das Highlight im Kulturprogramm: Die Wasser-, Laser-, Licht- und Musikshow „Klangwelle“. Foto: Christian Lipowski

Das bronzefarbene Programmheft liegt sowohl im Service-Center der Heilbad GmbH an der Kurgartenstraße als auch beim Ahrtal-Tourismus und vielen anderen Stellen im Stadt- und Kreisgebiet aus. Das aktuelle Programm ist auch im Internet unter www.das-heilbad.de einsehbar.

Harmonie von Klang und Farbe

Als absolutes Highlight im Programm präsentiert die Heilbad Gesellschaft die Wasser-, Laser-, Licht- und Musikshow „Klangwelle“ wieder an zwei Wochenenden vom 11. bis 14. Oktober sowie vom 18. bis 21. Oktober. Der Vorverkauf läuft bereits. Erstmals sind auch Sitzplätze am Springbrunnen erhältlich. Weitere Infos unter www.die-klangwelle.de

Swingend in den Mai: „The Cool Cats“ nehmen die Gäste beim Musikfest „maiPARK“ mit auf eine Reise in vergangene Zeiten. Foto: Klaudius Dziuk

Konzerte von Jazz bis Oper

Zahlreiche Konzerte bieten musikalische Glanzpunkte, beispielsweise das große Musikfest im Kurpark „maiPARK“ (1. Mai, das Konzert „OpernKlänge“ (2. Juni) und die Open-Air-Reihe „Jazz im Park“ an fünf Sonntagen in den Sommermonaten. In eine neue Saison startet auch die Reihe „Wiener Klassik“.

Comedy und Kleinkunst

Im Kabarett- und Comedybereich präsentiert die Heilbad Gesellschaft ebenfalls wieder bekannte Künstler, wie das Springmaus Improvisationstheater (25. Januar), Martin Schopps (11. März), Sekt & the City (20.09.), Guido Cantz (30. November) und Willibert Pauels (7. Dezember).

Die LebenArt-Messe im Kurpark zeigt die neuesten Trends der Outdoor-Saison 2018. Foto: Sabine Prothmann

Tanz im Kurhaus-Saal

Zu einer glamourösen Tanzveranstaltung lädt die Heilbad Gesellschaft am 28. April in den Steigenberger Kurhaus-Saal ein. Während die „Westfalia Bigband“ für beste Unterhaltungsmusik sorgt, haben die Gäste Gelegenheit, das Tanzparkett zu nutzen.

Feiern im Kurpark

An mehreren Wochenenden wird der Kurpark zum Festgelände, so bei der Erlebnis- und Verkaufsausstellung „LebensArt“ (8. bis 10. Juni), der Benefiz-Aktion „Oldtimer im Park“ (17. Juni), dem Wein-Special „Party!Rot!Weiss“ (2. Juni), der „Ahrtal-de-Luxe-Nacht“ (11. August), dem Köchemarkt (12. August) oder den Uferlichtern (Dezember 2018).

Das Springmaus Improvisationstheater lässt am 25. Januar ihre „Jukebox Live“ erklingen. Foto: Nina Schöner

Musik im Kurpark

Die Konzerte im Park laden zusätzlich regelmäßig zu Musikgenuss im Kurpark ein. Wechselnde Ensembles präsentieren ein unterhaltsames Programm, welches quartalsweise im eigenen Programmheft „Konzerte im Park“ erscheint.

Übrigens: Mit der Kulturkarte Bad Neuenahr-Ahrweiler sind die Konzerte im Park kostenfrei. Darüber hinaus bietet die Karte zahlreiche weitere Ermäßigungen auf Kulturveranstaltungen und Freizeitmöglichkeiten in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Weitere Informationen zum Programm, zur Kulturkarte sowie Eintrittskarten sind im Service-Center der Heilbad Gesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kurgartenstraße 13, Tel. 02641/917554-0, oder unter www.das-heilbad.de erhältlich.