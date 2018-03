Kur AG in Bad Neuenahr: Rote Zahlen prägen den Geschäftsbericht

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Mit vielen Baustellen und ungelösten Problemen geht die Kur AG Bad Neuenahr in eine weiterhin von roten Zahlen geprägte Zukunft.

Majestätisch sprudelt der Brunnen vor dem Thermal-Badehaus in Bad Neuenahr, weniger üppig dagegen die Einnahmequellen der Kur AG.

Bad Neuenahr-Ahrweiler – Mit vielen Baustellen und ungelösten Problemen geht die Kur AG Bad Neuenahr in eine weiterhin von roten Zahlen geprägte Zukunft.

Am 31. August wird der jetzige Vorstand, Gerd Zimmermann, bei der Hauptversammlung einen Geschäftsbericht vorlegen, der ein finanziell angeschlagenes Unternehmen mit einem Defizit von 347 000 Euro (Vorjahr: 840 000 Euro), angespannter Liquiditätslage und strukturellen Minuspunkten auf einem hart umkämpften Markt beschreibt. Dass die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler der Kur AG im Juli diesen Jahres für 4,86 Millionen Euro den Kurpark samt Heilwasserquelle und andere Liegenschaften (die RZ berichtete) abgekauft hat, gehört laut Prognosebericht der Kur AG zu den kurzfristigen Maßnahmen zur Rettung der Gesellschaft. Aus Sicht von Bürgermeister Guido Orthen ist ein Umdenken notwendig. Für ihn ist klar: „Die Kur AG muss ihre Hausaufgaben machen und ihren Rolle neu definieren.“

Auf die zu 27 Prozent an der Kur AG beteiligten Stadt kommt nun die Mammutaufgabe zu, die für den Heilbad-Titel so wichtigen Erbstücke, die sie erworben hat, aufzupolieren. Das Ziel: Die renovierungsbedürftigen Parkanlagen sollen später dem Anspruch städtischer Standards genügen.

Neuer Besitzer weitläufiger Kuranlagen zu sein und die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben wie Pflege und Unterhalt zu übernehmen, wird den städtischen Etat mit rund einer Viertel Million Euro belasten, schätzt Guido Orthen: „Das ist nicht ohne weiteres zu verkraften“, so der Bürgermeister, für den ein ausgeglichener Haushalt oberstes Gebot bleibt. Unter diesen Vorzeichen wird auch die Einführung einer Bettensteuer oder der Fremdenverkehrsbeitrag für alle, die direkt oder indirekt vom Kurbetrieb und seiner Infrastruktur profitieren, diskutiert werden. Nach Einschätzung des Bürgermeisters wird man auch darüber nachdenken müssen, ob man sich von bebauten oder unbebauten Grundstücken trennt.

Insgesamt elf Hektar an Grundstücken, teilweise bebaut, sind nun zu entwickeln. Damit hat der Stadtrat jetzt aber auch das Sagen über die Bebauung der Kurgartenstraße entlang des Kurparks, eines der wichtigsten zukünftigen städtebaulichen Projekte. „Hier muss sich etwas tun. Das ist politischer Konsens“, so Orthen. Die Hausaufgabe, die dabei zuerst erledigen werden muss: Rechtlich ist abzuklären, ob hier Wohnbebauung möglich ist oder nicht. Die Ideen, die der ehemalige Kurdirektor Hans-Ulrich Tappe mit dem Architektenbüro Mertens vorgestellt hatte, sehen Wohnungen vor. „Was ich mir vorstellen könnte, ist eine touristische Nutzung in Form von Apartments“, so Orthen. Wichtigste Voraussetzung jeder Planung für die Randbebauung: Das Heilwasser muss frei zugänglich bleiben und als Angebot integriert werden.

Das Gestaltungskonzept „Fließende Energie“, das die Parklandschaft mit den Gestaltungselementen Wasser und Licht neu erlebbar machen sollte, liegt zwar wegen fehlender Zuschüsse vom Land momentan auf Eis. Doch die Hoffnung bleibt, die Anlagen über andere Kanäle gärtnerisch aufwerten zu können. „Wenn keine Wunder helfen, wäre eine erneute Bewerbung für die Landesgartenschau eine Option“, findet Bürgermeister Orthen. bea