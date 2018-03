Karneval: Volle Hütte im Helenensaal

So haben es die Karnevalisten der KG Närrische Buben und der Stadtsoldaten in Sinzig gern: „Volle Hütte“ hieß es am Samstag bei der Traditionssitzung im Helenensaal. Hochzufrieden konnten so auch Sitzungspräsident Hans-Peter Floter samt allen Abteilungen und KG-Chef Volker Thormann sein.

Alles was zum Karneval am Rhein dazugehört gab es in Sinzig zu erleben, so etwa den Tanz der Kadetten. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Da machte das rauschende Einmarschieren der aktuellen Tollitäten samt Hofstaat besonders viel Freude. „Als Reservist habe ich das ja schon erlebt, als Prinz ist das jedoch Gänsehaut pur“, bekannte Jörg I. Reichsfreiherr zur Märtinshöh auf Koisdorf zu Käskömpche aus dem Hause Beet und Hoven Auch Sentiaca Margarethe I. Regentin auf Klostergut Helenaberg aus dem Geschlechte der Wandel zu Rigomagus. war überwältigt angesichts des tosenden Empfangs durch die Narrenschar. „Karneval ist die schönste Zeit, die uns auf Erden bleibt“, bekräftigten unisono Kinderprinz Cedric I. nebst seiner Prinzessin Lena I..

„Gerade erst im Amt, da wird er auch schon abgesetzt, aber da muss er durch“, sagte Prinz Jörg I. in Richtung des neuen Bürgermeisters Andreas Geron. Der trug es mit Fassung als Hofmarschall Hans-Peter Knops die närrischen Paragrafen verlas und ihn samt der gesamten Ratsmitglieder der Ämter enthob. Ein Paragraf war eine klare Ansage an Karnevalsmuffel: „Quertreiber, Meckerer und Stänkerer haben sofort das Stadtgebiet zu verlassen.“

Stolz kann der Verein auf seinen Nachwuchs sein. Mit den Minis, den kleinen und mittleren Funken braucht er sich offenkundig nicht um die Zukunft zu sorgen. Das Kindercorps hat mit Anna Insel nun eine prima Kommandeuse, und die Trainerinnen versehen ihre Arbeit mit viel Herzblut.

Einfach Klasse und eine Augenweide waren die Magic Majorettes. Sie boten eine flotte Choreografie, bei der sie Tanzbegeisterung mit Können und elegantem Kostümwechsel verbanden. Vollgas gab auch die Bad Bodendorfer Showtanzgruppe „Blue Velvet“, die mit ihrer tollen Darbietung zum Thema „Hoch die Hände Wochenende“ zur Musik der neunziger Jahre über die Bühne fegten sowie die Tanzgruppen der Närrischen Buben und der Stadtsoldaten.

Jahrzehntelange Bühnenerfahrung als „En arme Rentner“ hat Willi Armbröster aus Königswinter zu einem Garanten für qualitätsvolle Kunst der Reimrede gemacht. Wenige sind wie er in der Lage sich eine knappe halbe Stunde derart wortgewaltig über ein Thema auszulassen. Und das mit ordentlich Tempo.

Seiner Blauäugigkeit beraubt wurde auch schnell Dr. Jens Singer in seiner Eigenschaft als „Da Schofför der Kanzlerin.“ Im Rheinland fühlte er sich sichtlich wohler als in der Regierungshauptstadt. „Wenn hier dat Trömmelchen geht ist Karneval, wenn in Berlin die Marschtrommel schlägt, wird Polen nervös“, meinte er. In der Bütt folgten Annemarie Brendt als „Et Tussnellche us de Eefel“, wonach sich Udo Kohn und Thomas Berschbach als Duo „Der Een on der Anner“ ein bissiges Zwiegespräch lieferten. Für musikalische Stimmung sorgten die Rheinland-Fanfaren aus Hersel, der Musikzug des Stadtsoldatenkorps Remagen und die Rhein-Ahr-Spatzen.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Schumacher