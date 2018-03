Kanzlerin Merkel aufs Übelste beleidigt: Polizei fahndet nach Farbschmierern

Unbekannte Farbschmierer haben am Brückenturm in Remagen Bundeskanzlerin Angela Merkel aufs Übelste beleidigt. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Remagener Brückenturm haben unbekannte Täter Kanzlerin Angela Merkel durch eine Farbschmiererei aufs Übelste beleidigt.

"Merkel Islamhure", steht dort in großen, weißen Buchstaben am altehrwürdigen, denkmalgeschützten und geschichtsträchtigen Brückenturm am Rhein. Remagens Ex-Bürgermeister Hans Peter Kürten hat Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt erstattet.

Offenbar ist es der Stadt bislang nicht gelungen, die üblen Beleidigungen zu beseitigen. Das liegt wohl an der Farbkonsistenz, die in dem porösen und unebenen Stein einen dankbaren Untergrund gefunden hat. Der Schriftzug ist nun mit einer Chemikalie eingeweicht worden und soll dann mit einem Hochdruckreiniger entfernt werden.

Laut der Polizei Remagen haben der oder die Täter die Beleidigung der Bundeskanzlerin zwischen Donnerstag und Freitag auf den Brückenturm gemalt. Es ist nicht das erste Mal, das in Remagen städtisches Eigentum, Grundstückseinfassungen und Garagen beschmiert werden. Seit August hat es mehrere Taten gegeben, die einen erheblichen Sachschaden verursacht haben. Betroffen waren auch das Schwimmbad und das Schulzentrum. Laut Polizei sind die Farbschmierer vermutlich spätabends zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei Remagen bittet mögliche Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02642/93820. jl