Jean Alesis Ferrari wechselt Besitzer

Wenn Chris Routledge zum Hammer greift, werden zumeist von Männerherzen gehegte Träume wahr. Und dabei ist der Brite weder Handwerker noch Künstler. Vielmehr fungierte der 45-Jährige an diesem Wochenende einmal mehr als Auktionator bei der 40. Auflage des Oldtimer-Grand-Prix des Automobilclubs von Deutschland (AvD) auf dem Nürburgring.

Oldtimer-Grand-Prix lockt zum Nürburgring 1 von 27 Auktionator Chris Routledge möchte einen neuen Besitzer für den ehemals von Jean Alesi pilotierten Formel-1-Ferrari finden. Das Einstiegsgebot liegt bei 500 000 Euro. Foto: Andreas Wetzlar 2 von 27 Mit rund 600 Startern, verteilt über mehr als 20 Rennen, ist die 40. Auflage des AvD-Oldtimer-Grand-Prix auf dem Nürburgring über die Bühne gegangen. Foto: Andreas Wetzlar 3 von 27 Auf der Nordschleife jagen die Boliden einander und kämpfen die Bestzeit. Foto: Andreas Wetzlar 4 von 27 Zum Rennen fahren eigentlich zu schade: ein bildschöner Porsche. Foto: Andreas Wetzlar 5 von 27 Und auch der Porsche 356 C sollte mit Vorsicht bewegt werden. Foto: Andreas Wetzlar 6 von 27 Reinrassige Sportwagen: Historic Grand Prix Cars bis zum Baujahr 1961. Foto: Andreas Wetzlar 7 von 27 Eine Harley Davidson aus vergangen Zeiten. Von Chrom war damals kaum eine Rede. Foto: Andreas Wetzlar 8 von 27 Auch im modernen Fahrerlager darf bei einem Kaffee entspannt und genossen werden. Foto: Andreas Wetzlar 9 von 27 Sicherheit wird trotz des Alters der Fahrzeuge groß geschrieben. Der Feuerlöscher ist immer mit an Bord. Foto: Andreas Wetzlar 10 von 27 Oldtimer für den kleinen Geldbeutel: die Miniaturenwelt. Foto: Andreas Wetzlar 11 von 27 Die roten Flitzer empfangen die Besucher im historischen Fahrerlager. Foto: Andreas Wetzlar 12 von 27 Nach den Rennen sind die Fahrzeuge im Parc Fermé zu bestaunen. Foto: Andreas Wetzlar 13 von 27 Im historischen Fahrerlager nimmt man sich die Zeit für eine Tasse Kaffee oder den Bummel entlang der nostalgischen Wellblechgaragen. Foto: Andreas Wetzlar 14 von 27 In den Zelten werden die vom Rennen geschundenen Autos wieder gepflegt und poliert. Foto: Andreas Wetzlar 15 von 27 Denn Stunden später beginnt die Hatz über die Piste wieder von vorne. Foto: Andreas Wetzlar 16 von 27 Er ist seiner Marke treu geblieben. Dieter Quester schwört immer nach auf BMW. Foto: Andreas Wetzlar 17 von 27 Zwei Bekannte sorgen mit dem Fahrrad für Unterhaltung im Fahrerlager. Foto: Andreas Wetzlar 18 von 27 Leopold Prinz von Bayern ist einer der vielen Markenrepräsentanten von BMW. Foto: Andreas Wetzlar 19 von 27 Eine lebende Ralley-Legende: Walter Röhrl, der einen Porsche über die Rennstrecke jagt. Foto: Andreas Wetzlar 20 von 27 Marc Surer, 1986 nach einem schweren Unfall vom aktiven Motorsport zurückgetreten, kann dem Charme des Nürburgrings nicht widerstehen. Foto: Andreas Wetzlar 21 von 27 Und auch Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck kommt immer wieder gerne an den Nürburgring zurück. Foto: Andreas Wetzlar 22 von 27 Ferrari-Rot, die Farbe beherrscht das Markentreffen des italienischen Sportwagenherstellers. Foto: Andreas Wetzlar 23 von 27 Rennaktion pur gibt es bei den mehr als 20 Rennen an diesem Wochenende. Foto: Andreas Wetzlar 24 von 27 Kurz vor der Fahrt über die Rennstrecke werden die Rennfahrzeuge immer wieder zum begehrten Fotomotiv. Foto: Andreas Wetzlar 25 von 27 Und trotz des Alters der Fahrzeuge geben die Fahrer kräftig Gas. Sehr zur Freude der mehreren Tausend Zuschauer. Foto: Andreas Wetzlar 26 von 27 Rennen, kämpfen, siegen heißt es für die Rennfahrer. Sehen und genießen hingegen für die Besucher des AvD-Oldtimer-Grand-Prix. Foto: Andreas Wetzlar » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Gut vier Dutzend auf Hochglanz polierte Fahrzeuge hatte das Auktionshaus Coys aus Kensington bei London in die Eifel mitgebracht, um sie unter den Hammer zu bringen. Der Gesamtwert beläuft sich auf geschätzte 6 Millionen Euro. „Die Einstiegsgebote reichen von 5000 für einen Fiat bis 500 000 Euro für einen Formel-1-Ferrari von Jean Alesi. Im Grunde ist also für jeden Geldbeutel etwas dabei“, sagt Chris Routledge wenige Stunden, bevor die erste Auktion beginnt. In dem mit Teppichboden ausgelegten großen Zelt sind die Fahrzeuge bereits seit Freitag ausgestellt, sodass sich potenzielle Interessenten einen Überblick verschaffen konnten.

„Wir kommen schon seit vielen Jahren zum AvD-Oldtimer-Grand-Prix. Denn hier kommt unsere Klientel zusammen und nutzt gern die Gelegenheit, ein ganz besonderes Fahrzeug zu ersteigern“, erklärt Routledge die weite Anreise von der Insel in die Eifel. Grundsätzlich hat in den letzten Jahren das Interesse an Oldtimern zugenommen. Das bestätigt auch Michael Haag, der die deutsche Dependance der Firma Coys in Mannheim betreut: „Oldtimer gelten als wertstabil und lassen sich zudem, anders als Gemälde oder teure Weine, auch in der Öffentlichkeit präsentieren.“ Und wenn das Fahrzeug dann auch noch eine prominente Historie hat, treibt das nicht nur den Preis in die Höhe, sondern steigert auch noch die Exklusivität.

Bei der Auktion selbst lassen sich die Bieter dann aber doch nur ungern in die Karten schauen. Zum einen, um den Preis nicht unnötig in die Höhe zu treiben, zum anderen will man dann doch lieber anonym bleiben, wenn Preise über 100 000 Euro für ein Auto bezahlt werden.

Eine weitaus günstigere Alternative, zu einem historischen Prachtstück zu kommen, bietet sich immer wieder bei den Markentreffs rund um die Rennstrecke. Denn nicht selten wird das Wochenende genutzt, um unter Gleichgesinnten einen Käufer für einen Renault Alpine, einen Ford Capri oder einen Porsche 914 zu finden. Und wer auch dort nicht fündig wird, kann sein Geld in einen Mini-Oldtimer im Maßstab 1:87 an einem der vielen Verkaufsstände investieren. Denn auch dort gibt es sowohl eine Preisstabilität wie auch eine steigende Nachfrage an historischen Modellen zu verzeichnen.