Jahreswechsel: Kleine Brände schnell gelöscht

Viele Einsätze aber keine herausragenden Ereignisse – so lautet das Resümee der Silvesternacht für die Polizeiinspektionen in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Remagen und Adenau.

Überwiegend friedlich verlief der Jahreswechsel im Kreis Ahrweiler, sodass die Meisten das Feuerwerk wie hier in Sinzig genießen konnten. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Durch den technischen Defekt des Steuergerätes einer Heizung geriet in einem Wohnhaus in Berg-Freisheim die Heizung am Silvesternachmittag in Brand. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

In Sinzig schoss am frühen Silvesterabend ein 53-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe verbotswidrig im Stadtzentrum mit Platzpatronen um sich. Die Polizei stellte die Waffe sicher.

Während des Feuerwerks in der Telegrafenstraße in Bad Neuenahr hatte eine 34-Jährige ihre Handtasche mit Bargeld, Schmuck und einem Aufenthaltstitel an einer Hauswand abgestellt. Als die Frau später ihre Tasche wieder an sich nehmen wollte, war diese verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Feuerwerkskörper haben an vielen Stellen im Kreis kleinere Brände verursacht. In der Unterstraße in Bad Neuenahr geriet gegen Mitternacht eine Hecke in Brand, in der Wilhelmstraße gegen 3.15 Uhr. In beiden Fällen konnten Anwohner die Feuer schnell löschen. Auch in Remagen fingen einige Hecken Feuer, so in der in der Bonner Straße, der Mittelstraße und der Frankenstraße. Zu einem Flächenbrand kam es gegen 4.45 Uhr auf einer Grünfläche im Bereich der Heerstraße in Bad Neuenahr. Eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern brannte dort ab.

Relativ glimpflich verlief eine Brandstiftung in Sinzig. In der Krechelheimerstraße wurde um 1.35 Uhr ein Briefkasten mit einem Böller „gesprengt“ und eine brennende Toilettenpapierrolle in einen Kellerraum geworfen. Die Anwohner löschten auch dieses Feuer schnell. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche, drei männliche und zwei weibliche, gehandelt haben, die flüchteten. Die Polizei Remagen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02642/938 20.

Zum Brand eines Müllcontainers musste die Feuerwehr in Drees ausrücken. Offensichtlich war eine nicht ausgebrannte Feuerwerksbatterie in den Behälter geworfen worden. Der Brand konnte zügig abgelöscht werden.

Eine Funkstreife der Polizei wurde bei Nürburg gegen 1 Uhr auf den Fahrer eines Ford aufmerksam. Der Wagen fuhr in den Wald, wo der Fahrer das Licht ausschaltete. Der Grund dafür erwies sich schnell, hatte der junge Mann doch erheblich dem Alkohol zugesprochen. Die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins wurden angeordnet.

Darüber hinaus gab es Einsätze wegen Ruhestörungen, Streitigkeiten unter Nachbarn, kleinere Auseinandersetzungen und mehrere Meldungen über entlaufene Hunde. ckk