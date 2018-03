Industriegebiet Brohltal Ost/A 61: 17 Millionen für 80 neue Jobs

Kein Teaser vorhanden

80 neue Arbeitsplätze sollen in der zweiten Produktionshalle der Firma Akro-Plastic im Industriegebiet Brohltal Ost/A 61 langfristig entstehen. Damit kommt der Hersteller von Kunststoffkomponenten auf 240 Arbeitsplätze; er ist der "Motor des Industriegebiets" bei Niederzissen. Foto: jl

"Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Ahrweiler und der Verbandsgemeinde Brohltal klappt hervorragend", sagte Andreas Stuber, Geschäftsführer von Akro-Plastic, vor 500 geladenen Gästen in der neuen Produktionshalle, deren Spatenstich vor einem Jahr war. "Auch deshalb haben wir an diesem Standort vor zehn Jahren gebaut und die Produktion jetzt erweitert."

Für einen Wirtschaftsstandort wie diesen im Brohltal sei eine solche Investition das größte Kompliment, sagte Landrat Jürgen Pföhler: "Für die Region sind die neuen Arbeitsplätze enorm wichtig." Akro-Plastic-Geschäftsführer Stuber lobte er als Vorzeigeunternehmer: "Sie sind grundsolide, ehrlich, sehr sorgfältig und verlässlich." 30 Millionen Euro habe die Firma in ihre Produktions-, Forschungs- und Verwaltungsgebäude im Brohltal in den vergangenen zehn Jahren investiert. "Ich danke Ihnen auch, dass sie beim Bau auf regionale Firmen und Partner gesetzt haben", sagte Pföhler.

Der Landrat erwähnte auch, dass das Genehmigungsverfahren für die neue Halle "sehr komplex und technisch anspruchsvoll" war. Denn die Firma benötigte für den Neubau "einiges an Strom". Dieses Problem sei aber an einem runden Tisch mit dem Energieversorger, der Verwaltung und dem Kunststoffkomponentenhersteller "schnell und reibungslos geklärt worden".

Auch Johannes Bell, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Brohltal, lobte die Zusammenarbeit zwischen dem "Motor des Industriegebiets" und der Region: "Wir konnten uns auf Sie verlassen, Sie aber auch auf uns."

Die Firma habe mit ihrer 12-Millionen-Euro-Investition vor zehn Jahren "großen Mut bewiesen, als sie sich für das Brohltal entschieden hat". Ebenso mutig sei aber auch der Zweckverband des Industriegebiets mit der Gründung gewesen. Bell sagte: "Mir geht an einem solchen Tag wie heute das Herz auf. Es ist gigantisch, was hier in einem Jahr entstanden ist."

Und er freue sich auch schon jetzt auf den 2. August 2022: "Ich bin gespannt, welchen schönen Neubau wir dann zu sehen bekommen. Es sind noch 30 Hektar im Industriegebiet Brohltal-Ost zu haben."

Von unserem Redakteur Jan Lindner