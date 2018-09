Diesen schönen Sonntagnachmittag im August hätte auch der Neuenahrer Stadtwehrleiter Marcus Mandt gerne im Garten oder beim Grillen verbracht. Doch plötzlich geht ein Notruf bei der Neuenahrer Feuerwehr ein. Mandt trommelt seine Einsatzkräfte zusammen, die Freiwilligen finden sich an der Wache ein, und los geht's zur Einsatzstelle an der Ahr. Dort nimmt die Geschichte ihren Lauf: Denn eigentlich handelt es sich bei dem abgesetzten Notruf gar nicht um einen Notfall. Ein Mülleimer hat sich in die Ahr verirrt, hängt dort fest und hat aufmerksame Bürger auf den Plan gerufen. Und die wussten sich nicht anders zu helfen, als die Feuerwehr zu alarmieren. Einsätze dieser Art werden für die Wehren im Kreis jedoch zunehmend zum Problem.

Denn sie sind längst keine Seltenheit mehr. Nahezu alle Feuerwehrmänner im Kreis haben inzwischen regelmäßig mit Einsätzen wie diesem zu tun. Noch vor gut 20 Jahren war das anders. „Damals ...

Lesezeit für diesen Artikel (437 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.