Humor: Möhnen nehmen sich selbst auf die Schippe

Das Schöne an der Karnevalssitzung in Kalenborn ist, dass die ortsansässigen Möhnen „Die grünen Waldmäuse“ einfach alles aus den eigenen Reihen bestreiten. Und genau das ist es, was die Sitzungen in der schön geschmückten Mehrzweckhalle zu etwas Einmaligem macht.

Die kleinen Funken Kalenborn erfreuten mit ihrem Tanz. Foto: Hans-Jürgen Vollrath

Sie brauchen sich keine Karnevalsredner aus fernen Landen einzukaufen, sie stehen selbst auf der Bühne, haben keine Scheu davor, in unvorteilhaften Klamotten oder in seltsamen Posen zu agieren, und nehmen mit viel Humor sich selbst, die Kalenborner und das Leben an sich auf die Schippe. So auch in diesem Jahr. Nach dem Einmarsch und einem Tanz der kleinen Funken betrat Irene Winten die Bütt und begeisterte als nicht mehr ganz frisches, etwas in die Jahre gekommenes Tanzmariechen. Sie machte Platz für einen auf der Bühne ausgetragenen Generationskonflikt, bei dem sich so manch einer im Publikum hier und da wiederfand, bevor Elfi Klotz und Norma Zimmer als frisch verheiratetes Ehepaar so ihre Probleme mit der digitalen, sprechenden Wohnungsassistentin hatten, die angesichts eines fehlenden Eisprungs bei der Braut den Zugang zum Schlafzimmer verweigerte und dem sich auf die Hochzeitnacht freuenden Paar manch weiteren Stein in den Weg legte.

Und so ging es Schlag auf Schlag. Das Männerballett ließ es sich nicht nehmen, als Schotten die Bühne zu erobern, die Möhnen selbst schwangen das Tanzbein, und drei Damen alias Marlies Winterhoff, Anne Graf und Gabi Nussbaum lehnten in alter Manier aus dem Fenster und ratschten nach Herzenslust über die Nachbarschaft. So wurde in Kalenborn zum Start der Karnevalssession wieder einmal getanzt und gelacht, Reden wurden geschwungen und Anekdoten erzählt, und es ist nicht ganz klar, wer mehr Spaß hatte: Die Akteure auf der Bühne oder die Gäste in den voll besetzten Zuschauerreihen. Dafür bedankte sich das Publikum auch in diesem Jahr mit viel Beifall.

Und so ging auch in diesem Jahr nach einem großen Gesangsfinale eine lustige Sitzung zu Ende, die den Besuchern und den Akteuren gleichermaßen noch lange in Erinnerung bleiben wird. üll