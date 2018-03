Hochwasser: Rhein-Anlieger waren diesmal besser vorbereitet

Tagelang ist das Hochwasser für einige Rhein-Anlieger bedrohlich angestiegen. Seit Freitagabend geht es zurück. Dabei wurden längst nicht die Pegelstände rund um die 7,70 Meter erreicht, wie sie das Mainzer Hochwassermeldezentrum am Mittwoch prognostiziert hatte. Einige Rhein-Anlieger in Kripp hätten auch das verschmerzen können.

Die Kripper Familie Zavodsky war besser vorbereitet (hier Jana und Kristof). Sie hatte das Inventar im Erdgeschoss des Hotels Rhein-Inn ausgelagert. Foto: Judith Schumacher

Sie hatten sich besser vorbereitet. Einige fordern bessere Unterstützung von der Stadt Remagen, andere schimpfen auf die Schiffe.

Der Koblenzer Rhein-Pegel schrammte an der Sieben-Meter-Marke – und blieb etwa einen halben Meter unter dem Stand von vor drei Wochen. Am Sonntag könnte die Fähre Remagen-Linz wieder fahren. Dann wollen die Feuerwehrleute in Kripp Quellenstraße und Rheinallee säubern.

Die ehrenamtlichen Rettungskräfte waren in Remagen und Bad Breisig die ganzen Tage in Alarmbereitschaft. Dennoch war die Lage auch am Freitag „sehr entspannt“, wie Ingo Wolf (Remagen) sagt: „Wir haben einige Anwohner mit dem Boot transportiert. Wenn der Pegelstand unter sieben Metern bleibt, laufen viele Keller und Garagen nicht voll.“

Auf das Restaurant Weinkontor Diedenhofen in Kripp trifft das nicht zu. Es hat trotz Schutzwand erneut das Wasser im Haus stehen. Den mobilen Wall, den sich die Diedenhofens installieren ließen, verhindert das Eindringen des Wassers nicht. Dafür verhindert die Wand, dass der Wellenschlag der Schiffe für größere Verwüstungen sorgt. Hans Diedenhofen ärgert sich: „Die Schiffe müssten in der Mitte des Rheins fahren, tun sie aber nicht. Hätten wir die Wand nicht, würde unser Garten komplett zerstört, und wir müssten das Haus neu verputzen.“

Besser vorbereitet als vor drei Wochen haben sich die Inhaber des Hotel- und Gastronomiebetriebs Fährhaus Rhein-Inn direkt an der Promenade gegenüber dem Fähranlieger. Schon am Mittwoch haben Heike und René Zavodsky einen Lkw geordert, um ihre untere Etage auszuräumen. „Das letzte Mal haben wir alles in die obere Etage und den Hof getragen“, sagt Großmutter Jana Zavodsky. Kühlschränke und andere Elektrogeräte im Hof hatten danach nur noch Schrottwert.

Schwiegersohn Kristof Kalisch, der mit Ehefrau Vanessa im Haus gleich nebenan wohnt, hatte das letzte Mal Glück. Bei dem Versuch, den Kühlschrank seines Nachbarn zu retten, der durch den Garten davonschwamm, hätte er ertrinken können. „Ich hatte nicht mehr daran gedacht, dass wir einen Gartenteich haben und bin eingesunken“, sagt der junge Familienvater.

Hochachtung haben die Zavodskys vor dem Einsatz der Feuerwehr. Nur von der Stadt Remagen wünschen sie sich mehr Unterstützung. „In Leutesdorf haben wir als betroffene Anlieger eine kleine Entschädigung erhalten“, sagt Jana Zavodsky.

Wegen der Unberechenbarkeit des Hochwassers nimmt die Familie in Dezember und Januar keine Vorbestellungen größerer Gesellschaften mehr an und hat so Einbußen. Vanessa Zavodsky meint: „Hilfreich wäre, wenn die Müllabfuhr noch einmal kurz vor dem Übertreten des Flusses die Tonnen leeren würde.“

Einen wichtigen Tipp hat Fährmann Klaus Maier von der Fährgesellschaft Linz-Kripp für Menschen, die über eine überflutete Straße gehen: „Immer nur auf dem Bürgersteig bleiben. Bei Hochwasser kommen auch schon mal die Kanaldeckel hoch.“ Wenn man da hinein geriete, habe man keine Chance mehr.

Für Willy Weis, der im Haus Rheinallee 1 direkt am Kripper Uferbereich wohnt, ist die Situation neu: „Nun zeigt sich, wo am Gebäude wir Korrekturen vornehmen müssen.“ In den Keller des Mehrfamilienhauses war trotz Schutzvorrichtung Wasser gedrungen.

Von Judith Schumacher und Jan Lindner