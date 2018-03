Unzählige Besucher lockte der Stoff- und Tuchmarkt am Sonntag in die Remagener Innenstadt. Den Einzelhandel freute das nicht weniger als die fliegenden Händler mit ihrem üppigen Angebot.

Hobbyschneider geraten ins Schwelgen 1 von 10 Nicht nur Tücher und Stoffe, sondern auch Nähgarn und Reißverschlüsse gab es beim Remagener Stoff- und Tuchmarkt in Hülle und Fülle. Foto: Andreas Wetzlar 2 von 10 Die Männer machen sich auf die Suche nach einer neuen Geldbörse. Foto: Andreas Wetzlar 3 von 10 Auch in diesem Jahr liegen die Farben Rosé und Hellblau im Trend. Foto: Andreas Wetzlar 4 von 10 Erst das Geld, dann die Ware. Vorheriges Verhandeln gehörte ebenfalls dazu. Foto: Andreas Wetzlar 5 von 10 Stöbern in der Kiste mit den bunten Platzdeckchen. Foto: Andreas Wetzlar 6 von 10 Bei einer solch großen Auswahl an Knöpfen und Zwirn macht das Nähen der eigenen Kleidung besondere Freude. Foto: Andreas Wetzlar 7 von 10 Mit den erfahrenen Händen der Hobbyschneiderinnen wird die Qualität der Ware geprüft. Foto: Andreas Wetzlar 8 von 10 Auch bei den jüngeren Generationen sind eigene modische Kreationen stark im Kommen. Foto: Andreas Wetzlar 9 von 10 Die Frauen werden an den Stoffballen fündig. Foto: Andreas Wetzlar » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Farbenfrohe Unistoffe oder helle Grundfarben mit großflächigen Floralmotiven sind im kommenden Frühling und Sommer der Renner unter den Hobby-Mode-Schneidern. Diesen Eindruck vermittelte zumindest der Ansturm auf die Meterware bei der mittlerweile fünften Auflage des Stoff- und Tuchmarktes, der an diesem Sonntag in der Remagener Innenstadt ungezählte Besucher anlockte. Und auch das Nähen von Gardinen, dekorativen Überwürfen oder Hussen für den Stuhl im Esszimmer scheint immer mehr in Mode zu kommen.

Mit knapp 100 Verkaufsständen ist der Stoff- und Tuchmarkt längst den Kinderschuhen der Anfangsjahre entwachsen und hat sich zu einem festen Termin nicht nur im Remagener Veranstaltungskalender, sondern eben auch bei den Hobbyschneidern entwickelt. „Wo findet man denn sonst noch eine solch große Auswahl an Knöpfen, Reißverschlüssen, Nähgarn oder auch Zierperlen“, war es gleich mehrfach an den Ständen zu vernehmen. Und dass der zur Sicherheit mitgeführte Regenschirm dann doch geschlossen bleiben durfte, freute Händler und Marktbesucher gleichermaßen.

Zufriedene Gesichter aber nicht nur bei den fliegenden Händlern aus Deutschland und den Niederlanden, sondern auch beim Remagener Einzelhandel. Denn der große Stoff- und Tuchmarkt verstand sich gleichsam als Startschuss für die aktuelle „Freiluft“-Saison und die damit verbundenen verkaufsoffenen Sonntage. Mit einer großen Auswahl und attraktiven Sonderangeboten lockten die Geschäfte und auch die Gastronomen der Innenstadt hatten die ersten Tische und Stühle für die Außenbewirtung aus dem Winterlager herausgeholt.

Bis zum Frühlingsfest, das zusammen mit „Rhein in Flammen“ am ersten Wochenende im Mai gefeiert wird, haben die Mitarbeiter des Bauhofes noch einiges zu arbeiten. Denn dann werden auch die Kübel in der Innenstadt sowie die Pflanzbeete an der Rheinpromenade mit einem bunten Blumenschmuck bestückt sein.