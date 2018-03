Hitze mindert beim Historisches Weinfest in Heimersheim den Rotweinumsatz

Die Temperaturen waren rekordverdächtig, die Besucherzahl eher nicht: Das Historische Weinfest im Heimersheim stöhnte unter historischer Hitze. Doch auch 38,7 Grad im Schatten konnte zahlreiche Gäste nicht davon abhalten, „auf ihre ganz eygen Art“ das 17. Historische Weinfest am Fuße der Landskron zu feiern. Gleichwohl war das Gedränge in dem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweilergeringer als in den vergangenen Jahren: Vielen war es offenbar war es zu heiß.

Winzerzug zieht durch Heimersheim 1 von 31 Historisches Weinfest in Heimersheim: Musikanten sind in der Stadt. Foto: Jochen Tarrach 2 von 31 Musikanten sind in der Stadt. Foto: Jochen Tarrach 3 von 31 Ganz schön schwitzen mussten die Rittersleut' in ihrer Rüstung. Foto: Jochen Tarrach 4 von 31 Unbarmherzig brannte die Sonne auf die glänzenden Metallrüstungen der Milites Sentiacum. Foto: Jochen Tarrach 5 von 31 Sie wurden so heiß, dass man getrost ein Spiegelei hätte darauf braten können. Foto: Jochen Tarrach 6 von 31 Die Blöße geben wollte sich dennoch keiner. Foto: Jochen Tarrach 7 von 31 Heiß war es aber auch unter den Brokatgewändern... Foto: Jochen Tarrach 8 von 31 ...oder unter den Kutten der Mönche. Foto: Jochen Tarrach 9 von 31 Besser hatte es da Zuberkönig Mariö. Er saß gemeinsam mit seiner Partnerin so wie Gott sie geschaffen hatte im hölzernen Waschzuber mit kaltem Wasser und konnte über die schwitzenden Menschen nur Lachen. Foto: Jochen Tarrach 10 von 31 Etwas fürs Auge bot diese Truppe: Zum Rhythmus der Trommeln ließen die Tänzerinnen ihre Hüften kreisen und trieben so dem ein oder anderen Zuschauer möglicherweise noch einen Schweißtropfen mehr auf die Stirn. Foto: Jochen Tarrach 11 von 31 Auch die Heimersheimer Möhnen zogen mit. Foto: Jochen Tarrach 12 von 31 Wer in Heimersheim lebt, kann gar nicht früh genug in die Kostüme schlüpfen. Foto: Jochen Tarrach 13 von 31 Wer in Heimersheim lebt, kann gar nicht früh genug in die Kostüme schlüpfen. Foto: Jochen Tarrach 14 von 31 Was wäre ein Umzug ohne Musik? Foto: Jochen Tarrach 15 von 31 Die Mineralwasserflasche im Zinnkrug (links) beweist: Es war wirklich heiß. Foto: Jochen Tarrach 16 von 31 ...eigentlich zu heiß, um noch schwere Lasten mit sich zu führen. Foto: Jochen Tarrach 17 von 31 Andere hatten es da etwas bequemer. Foto: Jochen Tarrach 18 von 31 Die von den Falknerinnen der Falknerei Anderswelt mitgeführten großen Greifvögel nahmen dagegen das Treiben gelassen hin und wedelten sich lediglich durch Flügelschlag ab und an frische Luft zu. Foto: Jochen Tarrach 19 von 31 Die von den Falknerinnen der Falknerei Anderswelt mitgeführten großen Greifvögel nahmen dagegen das Treiben gelassen hin und wedelten sich lediglich durch Flügelschlag ab und an frische Luft zu. Foto: Jochen Tarrach 20 von 31 Gaukler machten ihre Späße. Foto: Jochen Tarrach 21 von 31 Auch ein paar Geistliche mischten sich unters Volk. Milde gestimmt ließen sie die Gaukler gewähren. Foto: Jochen Tarrach 22 von 31 Zum Glück nur Theaterblut! Foto: Jochen Tarrach 23 von 31 Diese Musiker ließen die Hitze einfach abblitzen. Foto: Jochen Tarrach 24 von 31 Wo die bunten Fahnen wehen... Foto: Jochen Tarrach 25 von 31 Eine Kutsche voller Weinmajestäten. Foto: Jochen Tarrach 26 von 31 Eine Kutsche voller Weinmajestäten. Foto: Jochen Tarrach 27 von 31 Eine Kutsche voller Weinmajestäten. Foto: Jochen Tarrach 28 von 31 Der Nachwuchs-Bacchus vom TTV Ehlimngen hatte es gut. Foto: Jochen Tarrach 29 von 31 Krönender Abschluss des Umzuugs war der Wagen mit Weinmajestät Alina I.. Foto: Jochen Tarrach 30 von 31 Weinmajestät Alina I. winkte den Menschen am Straßenrand zu. Foto: Jochen Tarrach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Schattenplätze waren gefragt, um den bunten Winzerzug mit seinen prächtig ausstaffierten Winzern, Burgfräuleins, Adligen, Rittern, Gauklern und Mönchen zu verfolgen. Allein die strahlende Weinkönigin Alina I. (Monreal) hatte es in der Höhe auf ihrem Prunkwagen einigermaßen luftig und sie genoss es sichtlich, fröhlich ihren Untertanen zuzuwinken.

Es war wohl nicht nur der Wegezoll von sechs Euro, der es überhaupt erst ermöglichte, in den Ort hineinzukommen, sondern dem vorausschauenden Wetterbericht zuzuschreiben, dass sich erheblich weniger Gäste als in den Vorjahren auf den Weg machten, dem bunten Treiben zuzuschauen und um so manches Gläschen zu leeren. An den Weinständen war der gute Rote von der Landskron nicht ganz so reichlich gefordert wie üblich. Wasserflaschen dominierten auf den Tischen und in den Händen der Besucher. Das änderte sich erst in den kühleren Abendstunden, als in den schmuck hergerichteten Hinterhöfen und im Bauernlager der Kellerkinder am Westtor die Party so richtig los ging.

Gut vorbereitet auch der Ortsverband Bad Neuenahr-Ahrweiler des Deutschen Roten Kreuzes, der mit besonders großer Mannschaftstärke angerückt war und in der Feuerwache sein Lazarett vorbereitet hatte. Doch es blieb erstaunlich ruhig. Wie Einsatzleiter Frank Jakobs am Sonntagmorgen berichtete, war lediglich ein einziger Transport wegen einer Kreislaufschwäche in das Krankenhaus erforderlich. Ansonsten gab es nur wenige Kleinigkeiten, wie Schnittwunden, bei denen die DRK-Helfer tätig werden mussten. Jedoch hatte die Polizei später in der Nacht noch reichlich mit Randale Betrunkener zu tun.

Temperaturmäßig hatte sich zum Bauern- und Handwerkermarkt am Sonntag nicht viel geändert. Ganz im Gegenteil, das Wetter legte noch etwa zwei Grad zu. So konnte man nur staunen, dass zum Beispiel der Schmied unermüdlich sein Feuer anheizte und glühendes Eisen bearbeitete oder der Steinhauer fleißig auf seine Rohlinge einschlug.

Besser hatte es da Zuberkönig Mariö. Er saß gemeinsam mit seiner Partnerin so wie Gott sie geschaffen hatte im hölzernen Waschzuber mit kaltem Wasser und konnte über die schwitzenden Menschen nur Lachen. Alle hielten durch, schwitzten und dampften unter ihren schweren Kostümen aus Brokat oder Leinen, denn auch bei warmem Wetter sollte das Historische Weinfest in Heimersheim wieder einmalig sein – und das war es.