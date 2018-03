Heppingen wächst: Die ersten Siedler am Fuße der Landskrone

Noch steht er recht einsam da, der Rohbau an der Straße „Am alten Brunnen“. Das wird sich in den kommenden Monaten ändern. Doch das Haus von Patrick Tarrach und seiner Lebensgefährtin Manuela wird etwas Besonderes bleiben: Es ist das erste im Baugebiet „Landskroner Straße Süd“.

Foto: Jochen Tarrach

Rund 90 unterschiedlich große Grundstücke stehen hier zur Bebauung bereit – es ist das größte Baugebiet der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den Stadtteil Heppingen wird es verändern. 898 Einwohner hatte Heppingen am 30. Juni 2016 und ist damit in den letzten Jahren nahezu gleich groß geblieben. Bis zum Jahr 2022 rechnet Ortsvorsteher Klaus Kniel jetzt aber mit 180 bis 250 weiteren Mitbürgern. Für den kleinen, 1026 Jahre alten Ort am Fuße der Landskron ein gewaltiger Zuwachs. Junge Familien sollen im Baugebiet „Landskroner Straße Süd“ die Chance auf ein Eigenheim bekommen. Auf dem sieben Hektar großen Areal zwischen dem Kernort, der Gleisanlage der Ahrtalbahn sowie dem Leimersdorfer Bach befanden sich ursprünglich Schrebergärten. Am 13. November 2017 wurde es durch die Stadtverwaltung offiziell zur Bebauung freigegeben.

Von den 15 ehemals im Besitz der Stadt befindlichen Grundstücke sind nach Aussage von Pressesprecher Karl Walkenbach zwölf bereits veräußert. Drei noch freie Mischbaugrundstücke könnten für eine überwiegend gewerbliche Nutzung (ohne störende Emissionen) genutzt werden können. Mit der Bebauung der städtischen Grundstücke muss spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung der Erschließung begonnen werden. Die weiteren 76 Grundstücke befanden sich alle im Privatbesitz, sind inzwischen aber auch weitgehend verkauft. Insgesamt wurden bei der Stadt bisher 20 Bauanträge gestellt. 13 Baugenehmigungen wurden erteilt, die restlichen sieben Anträge befinden sich im laufenden Bauantragsverfahren.

Erschlossen wird das Baugebiet durch die neuen Straßen „Am alten Brunnen“ und der „Wilhelm-Söller Straße“. Verlegt wurde inzwischen der einstige Mineralwasserbrunnen an der Landskroner Straße. Während die private Wasserentnahme von Heppinger Mineralwasser jetzt nur noch am „Alten Soaker“ gegenüber den Betriebsgebäuden von Apollinaris möglich ist, hat die Firma Coca-Cola Deutschland einen neuen Brunnen am Eingang zum Baugebiet finanziert.

Foto: Jochen Tarrach

Die Freigabe des Baugebietes genau abgepasst hatten Patrick Tarrach und Lebensgefährtin Manuela. Noch vor Weihnachten hatten sie ihren Neubau in der Straße „Am alten Brunnen“ neben einem alten Kirschbaum stehen, allerdings noch nicht bezugsfertig. Erst vor Ostern, wenn auch die Klinkerung fertig ist, soll der Umzug stattfinden. Zwei weitere Gebäude an der „Wilhelm-Söller-Straße“ sind inzwischen im Bau. „Zwei Tage hat es gedauert, da stand unser Fertighaus“, berichtet der Bauherr begeistert. Rechtzeitig hatte er den Bauantrag gestellt und konnte so der in Norddeutschland beheimateten Baufirma noch am Tag der Freigabe des Baugebietes den endgültigen Bauauftrag erteilen. „Das mit der Baugenehmigung hat wirklich gut geklappt“, loben der Bauherr und seine Lebensgefährtin.

Natürlich fehlte im Antrag mal hier noch eine Unterschrift und da ein Stempel vom Architekten, aber das konnte schnell geregelt werden. Der Teufel steckt wie so oft im Detail. „Was so neben den Entgelten für Grundstück und Haus von öffentlichen Betrieben noch alles verlangt wird, treibt die Kosten ordentlich in die Höhe“, haben die Häuslebauer festgestellt. Das beginnt mit den 60 Euro, um überhaupt die Baumaterialien abladen zu können. Dann kommen die Anschlüsse für Wasser, Strom, Gas und Telekom. „So kommt ein unvorhergesehener Hunderter zum anderen“, ärgert sich der Bauherr. Trotzdem ist die Vorfreude groß, endlich in das erträumte eigene Haus einziehen zu können. red