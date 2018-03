Heppingen verschönern: Wo fängt man an?

Fragen über Fragen und (noch) keine Antworten. Auf dieser Grundlage begann am Donnerstag die eigentliche Arbeit der Bürger von Heppingen, um ihren weit über 1000 Jahre alten Ort innerhalb eines Dorfentwicklungsprogrammes fit für die Zukunft zu machen. Deutlich wurde: Ansatzpunkte gibt es genug

Der Pantaleonsplatz als zentraler Mittelpunkt des Ortes macht derzeit wirklich keinen schönen Eindruck. Fotos: Jochen Tarrach Foto: Jochen Tarrach

25 Bürger hatten sich eingefunden, um mit Moderator Gerald Pfaff vom Planungsbüro Stadt-Land-plus und Beatrix Göbel aus der Abteilung Dorferneuerung der Stadtverwaltung in einem Workshop besonders dem Thema „Das gebaute Dorf“ zu widmen. „Wie bringen wir unseren Ort weiter nach vorne?“, eröffnete Ortsvorsteher Klaus Kniel die Überlegungen. Schnell stellte sich heraus, dass das so einfach nicht ist, denn die vorhandenen Gegebenheiten setzen dem, was wünschenswert wäre, schnell scheinbar unüberwindbare Grenzen entgegen. Um welche Punkte geht es?

Von zentraler Bedeutung für den Ort ist ein Dorfplatz, der multifunktionell genutzt werden kann und den die Bürger als Treffpunkt annehmen. Klar war schnell, dass das in Heppingen eigentlich nur der Pantaleons-platz sein kann. Dieser wird dann auch zum Neubaugebiet „Landskroner Straße Süd“ hin eine verbindende Funktion erfüllen. Immerhin werden nach Vorhersagen des Planungsbüros Stadt-Land-plus zwischen 180 und 250 Neubürger zu integrieren sein.

Aber was soll dann mit dem Festplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus geschehen? Kann sich Heppingen zwei solcher Plätze leisten? „Der Pantaleons-platz ist in seinem derzeitigen Zustand nicht mehr als ein verkommener Parkplatz“, so Moderator Gerald Pfaff knallhart. Und sollte hier ein besonders ansprechender Platz entstehen, ist die Dorferneuerung in ihren beiden Varianten erforderlich, nämlich die der öffentlichen und der privaten Dorferneuerung.

Zu klären wäre zuerst noch, ob die Feuerwehr mittelfristig überhaupt an ihrem dominierenden Platz seitlich der Fläche bleibt oder aber an einem anderen Platz im Ort einen Neubau bekommt.

Was geschieht mit dem Backes? Ortsvorsteher Kniel will diese Fragen zeitnah mit Bürgermeister Guido Orthen klären. Der Backes jedenfalls müsse erhalten bleiben, aber nicht zwingend an dieser Stelle. Bei diesen Problemen sind die offenen Fragen weniger planerischer als vielmehr finanzieller Art.

Was soll mit dem Leimersdorfer Bach geschehen, der seitlich des Pantaleonsplatzes fließt und von einer nicht sehr attraktiven Brücke überspannt wird? Pläne zu einer Renaturierung waren schon einmal fertig, aber dann kam das Hochwasser und stellte alles wieder infrage. Geld vom Land ist zugesagt und muss bis 2022 verbaut sein. Doch bisher hat sich da nichts weiter getan, und es ist auch davon abhängig, wie die Gemeinde Grafschaft mit der endgültigen Konfiguration der Auffangbecken vorwärts kommt.

Obwohl die Anzahl der offenen Fragen, die ja erst einen einzelnen Platz betrafen, schier erdrückend schien, bildeten die Bürger mutig neue Arbeitsgruppen, um nach Lösungen zu suchen. Auf jeden Fall sollen noch weitere Themenbereiche behandelt werden, nämlich „Verkehr“, „Freiflächen und Spielplätze“ sowie „Leimersdorfer Bach und Ahrufer“. Weitere Workshops widmen sich dem „sozialen Dorf“ sowie „Kinder und Jugend“.

