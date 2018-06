Hängeseilbrücke über das Adenbachtal: Machbar oder nicht?

Ist der Ahrkreis bald um eine aufsehenerregende Attraktion reicher? Die Verwaltung der Kreisstadt ist beauftragt, die Möglichkeit einer Hängeseilbrücke über das Adenbachtal zu prüfen.

Im Bereich der sogenannten Schwurfinger kann sich die CDU eine Hängeseilbrücke vorstellen.

Foto: Jochen Tarrach

Eine mächtige, rund 150 Meter lange und 30 Meter hohe Eisenbahnbrücke sollte das Adenbachtal oberhalb von Ahrweiler gemäß den Planungen einst überspannen und besonders den Güterverkehr auf der Schiene in Richtung Frankreich erleichtern. Doch 1924 wurden die bereits aufgebauten Gerüste wieder entfernt. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren, und da die geplante Strecke auch für militärische Zwecke gegen Frankreich gut nutzbar gewesen wäre, blieben lediglich die inzwischen fertigen Brückenpfeiler zurück. Noch heute stehen sie ungenutzt wie Mahnmale in den Weinbergen. Was soll nun, bald 100 Jahre später, damit geschehen?

Da hatte die CDU-Fraktion im Stadtrat der Kreisstadt nach ausführlichen Gesprächen mit den Gästeführern eine zündende Idee: Eine Hängeseilbrücke über die stabilen Pfeiler könnte eine neue, zusätzliche Attraktion für den Fremdenverkehr werden. Mit einer Länge von 150 Metern wäre diese zwar nicht so lang wie die 360 Meter lange und 100 Meter hohe Geyerlay-Brücke zwischen den Ortsgemeinden Mörsdorf und Sosberg im Hunsrück, aber durch ihren einmaligen Ausblick auf Ahrweiler und die Weinberge mindestens ebenso spektakulär. Zusätzlich würde sie dem in die Jahre gekommenen Rotweinwanderweg dauerhaft neues Leben einhauchen und natürlich auch für die Landesgartenschau 2022 einen weiteren Anlaufpunkt für die Gäste bieten. Quer durch die Republik würden augenblicklich solche Seilbrücken geplant, denn der Erfolg im Hunsrück strahle aus. Aber kaum eine Kommune hätte derart günstige Voraussetzungen für eine Hängeseilbrücke wie Ahrweiler.

So wurde auch in der Verwaltung entsprechend vorgearbeitet. Die zuständige Fachabteilung habe, so die Erläuterungen in der Sitzungsvorlage zur jüngsten Ratssitzung, im Rahmen von diversen privaten Bereisungen bereits zahlreiche vergleichbare Bauwerke in Deutschland und Österreich besucht, sodass bereits zahlreiche Informationen zu dieser Thematik eingesammelt werden konnten.

Der Stadtrat hat nun einstimmig einen entsprechenden Prüfauftrag an die Verwaltung erteilt, ob ein solches Projekt überhaupt möglich und zulässig ist. Bis zu den Haushaltsberatungen 2019 soll klar sein, ob die juristischen Voraussetzungen für die Umsetzung des Projektes gegeben sind, welche Kosten für die Erstellung zu erwarten sind, ob Zuschüsse und Forderungen des Landes denkbar sind und auf welche Weise man eine teilweise Refinanzierung der Kosten, zum Beispiel über automatisierte Zutritts-/Kassensysteme, umsetzen könnte. Bis maximal 10.000 Euro sollen für die Prüfungen im laufenden Haushalt bereitgestellt werden.

