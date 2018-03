Grünen-Chef Köbler wirft SPD kapitalen Fehler in Sachen Nürburgring vor

Nürburgring, Factory Outlet Center (FOC) und Lückenschluss A1 waren drei der Themen, die der Grünen-Fraktionssprecher im Landtag, Daniel Köbler, am Dienstag mit Parteifreunden im Sitzungssaal des Rathauses in Grafschaft-Ringen ansprach.

Daniel Köbler (Mitte) und Mathias Heeb wollen nun mit Ehrlichkeit und Transparenz die Erblast der vergangenen Legislaturperioden bewältigen. Foto: Vollrath

Köbler wertete die Regierungsarbeit seiner Partei als durchaus erfolgreich. Beim Thema Nürburgring sei es den Grünen gelungen, die SPD davon zu überzeugen, dass sie einen kapitalen Fehler gemacht hat. Die Grundlage für das Scheitern am Ring sei in den vergangenen zwei Legislaturperioden gelegt worden, als die Grünen nicht mit in der Regierungsverantwortung gestanden hätten.

Aber auch Köbler ist enttäuscht über das Verhalten der EU, "die noch einiges hätte retten können". Es bleibe aber dabei: "Die Fehler wurden in Mainz gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, mit Ehrlichkeit und Transparenz, die Erblast der vergangenen Legislaturperioden zu bewältigen. Die Grünen werden sich da nicht aus der Verantwortung stehlen", so Köbler. Schließlich ginge es um viele Arbeitsplätze und das Ansehen einer ganzen Region. Keine Dauerinvestitionen mehr, auch nicht für die Formel 1, und marktkonformes Verhalten seien das Gebot der Stunde.

Das Thema FOC in der Grafschaft bezeichnete Köbler als kommunalpolitisches Streitthema, das auch hier entschieden werden müsse. Er maße sich nicht an, den Kommunalpolitikern vor Ort vorzuschreiben, was sie zu tun hätten. Klar sei aber, dass seine Partei keine Gewerbeansiedlung auf der grünen Wiese mehr stattfinden lassen wolle. Grundsätzlich befürwortete Köbler eine stärkere Bürgerbeteiligung. Eine verantwortungsvolle Politik müsse das aushalten.

Eindeutig auch die Aussagen zum A1-Lückenschluss. Hier ergriff Jutta Blatzheim-Roegler, stellv. Vorsitzende der Landtagsfraktion das Wort. Sie ist skeptisch, ob eine Realisierung in den kommenden 25 Jahren überhaupt möglich ist. Es sei ein Erfolg, dass trotz einer starken Lobby, die aus welchen Gründen auch immer für das Projekt sei, eine nochmalige Prüfung des Verfahrens eingeleitet werde. Zwar sei der Bund der Baulastträger, aber die beiden Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten die Voraussetzungen für den Bau zu schaffen. In beiden Landesregierungen sind die Grünen vertreten.

Von unserem Mitarbeiter Jochen Tarrach