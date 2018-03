Grandios: Kripper Sporthalle wird zur bunten Narrhalla

Stimmung von der ersten Minute an: Rund 400 Jecken feierten mit bei der Sitzung des Kripper Sportvereins.

Die Gulaschkapell brachte die Stimmung in der Halle zum Kochen.

Foto: Vollrath

Auch am Tag danach war Sitzungspräsident Marc Göttlicher noch ganz begeistert. „Von der ersten Minute an herrschte tolle Stimmung“, schwärmte er von der großen Prunksitzung des SV Kripp am Samstagabend. In der prächtig geschmückte Sporthalle feierten rund 400 Jecken ein Programm mit vielen Höhepunkten.

Schon der Beginn der fünfeinhalbstündigen Sitzung machte Lust auf mehr: Das Tanzpaar des SV Kripp, Chiara Hille und Jeremy Shepherd, zeigte eine grandiose Darbietung. Ebenso wie das Tanzpaar hatten auch die Tanzsterne und im weiteren Verlauf die Prinzengarde des SV ein Heimspiel.

Für Stimmung sorgten die zahlreichen Musikgruppen. Vier Jungs und ein Mädel, eine rot-schwarze Kampfansage an den Kölner Karneval und eine gehörige Prise Rock im Blut: Das ist Kempes Feinest. Und die sorgten für fantastische Stimmung in der ausverkauften Narrhalla. Mit ihren Hits „Wenn Du nit danze kanns” und „Melodie“ hatten sie die Kripper Jecken schnell auf ihrer Seite. Auch die Kölschfraktion wusste zu überzeugen und wurde mit Stehenden Ovationen gefeiert.

Für Ramba-Zamba-Blasmusik sorgten die Ahrtalente, die genauso wie die Gulaschkapell aus Erpel und das Remagener Panikorchester nicht ohne Zugabe von der Bühne kamen. Das Duo „Der Een on der Anne“ alias Udo Kohn und Thomas Berschbach aus Hönningen/Ahr ließ die Narren immer wieder hellauf lachen. Urkomisch und herzergreifend nahmen sich die beiden dabei zum Teil selbst auf die Schippe.

Fester Bestandteil der Kripper Prunksitzung ist das Husarencorps Gün-Weiß Linz, das mit 80 Uniformierten die Bühne eroberte und mit Musikzug, Männertanzgruppe und Tanzpaar das Publikum von den Stühlen riss. Glanzpunkt war der zweifache Weltmeister im Gardetanz, das Tanzcorps Rot-Weiß Vettelschoss. Mit beeindruckenden Hebefiguren und Würfen verzauberte es das Publikum und zeigte tänzerische Akrobatik auf höchstem Niveau. Die Garde- und Showtanzgruppe Blue Velvet aus Bad Bodendorf nahm die Jecken mit auf eine Zeitreise in die 90er-Jahre und erntete dafür viel Applaus. Zu später Stunde enterte das Männerballett der Kripper Stadtsoldaten mit ihrem Tanz „Wir schwanken auch ohne Schiff“ die Bühne und bildete den grandiosen Abschluss der Prunksitzung.