Gotteshäuser in Gefahr: Was passieren muss, damit die Kirche im Dorf bleibt

Es kracht und staubt. Zuerst fällt die Apsis. Und wenn die Bagger ihre Arbeit erledigt haben, bleibt eine leere Freifläche zurück an einem Ort, der Menschen einmal religiöse Heimat war.

Die Holzweiler Kirche ist eingerüstet: Die Pfarrgemeinden wollen Sanierungsstaus verhindern.

Dass dem Gotteshaus in Leimbach dieses Schicksal gerade noch erspart geblieben ist, ist dem Engagement eines rührigen Fördervereins und einem anonymen Großspender zu verdanken, der die Sanierung der Matthiaskapelle unterstützt. Doch wie ist es um die Zukunft der zahlreichen anderen Gotteshäuser in der Pfarreiengemeinschaft Adenauer Land bestellt?

Der Seelsorger Rainer Justen geht davon aus, dass vermehrt Zivilgemeinden und Fördervereine die Verantwortung für den Erhalt der Kirche im Dorf tragen und sie in ihr Eigentum übernehmen müssen. Noch gibt es in der Verbandsgemeinde Adenau keine Gotteshäuser, die aufgegeben und profaniert werden sollen. Doch weniger Geistliche, weniger Gottesdienstbesucher und perspektivisch weniger Geld lassen erahnen, dass es langfristig schwierig wird, die 44 Gotteshäuser finanziell zu halten. „Manchmal muss man sich fragen, ob es noch Sinn macht, für einen Sonntagsgottesdienst zu heizen“, sagt Pfarrer Justen. Ein größerer Sanierungsstau könnte schnell das Aus für ein Kirchengebäude bedeuten, deshalb sei man bemüht, so Justen, einen solchen erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Auch die Pfarrverwaltungsräte in der Pfarreiengemeinschaft Grafschaft versuchen alles, um die Kirchen und Kapellen in ihrer Substanz zu erhalten, alle übrigen Gebäude sinnvoll zu bewirtschaften und gegebenenfalls auch zu verkaufen. Pfarrer Alexander Burg hat in seinem Pfarrbrief jüngst erklärt, was beispielsweise unter Erhalt zu verstehen ist: Heizung und Mikrofonanlage sollten funktionieren, Fenster und das Dach dicht sein. Kirchen und Kapellen müssten möglichst barrierefrei zugänglich sein. Man sollte auf gut gepolsterten Bänken sitzen können und bei jeder Kirche eine Toilette finden. „Der liturgische Raum sollte nicht den Charme einer vergammelten Scheune haben“, so Burg. „Auf lange Sicht muss man im gesamten Bistum sicherlich auch nach anderen Lösungen fragen“, sagt Burg und nennt als Beispiele die Möglichkeit, ein Gotteshaus in der Zukunft auch als Mehrzweckhalle, Kolumbarium für die Bestattung von Urnen oder als Autobahnkirche zu nutzen.

Auch im Adenauer Land haben die Verwaltungsräte in jeder Pfarrei momentan noch ein Auge auf sich zeigende Schäden an Gotteshäusern, doch wenn die Katholiken im Adenauer Land im Zuge der Bistumsreform erst einmal dem zentralen Pfarrort Gerolstein zugeschlagen werden, sind die Entscheider über Sanierungsmaßnahmen weit weg, so die Befürchtung von Pfarrer Rainer Justen. „Eine solch große Einheit kann unmöglich alles im Blick behalten“, findet er und hält es für sinnvoll, die Kommunen einzubinden. Das Bistum suche momentan das Gespräch mit Zivilgemeinden. Sieben Kommunen in der Verbandsgemeinde Adenau sind bereits im Besitz eines Gotteshauses, darunter Bauler, Wiesemscheid, Pomster, Fuchshofen, Sierscheid, Hoffeld und Wirft.

Gotteshäuser sind jedoch mehr als Domizile für Gottesdienste. Sie prägen einen Ort, bieten Menschen Rückzug und Kontemplation. „In vielen Dörfern wird die Kapelle auch ohne Messfeier genutzt. Hier versammeln sich Gläubige zum Toten-, Rosenkranz- oder Abendgebet. Wir versuchen, solche aus Eigeninitiative entstandenen Veranstaltungen zu fördern und motivieren dazu, neue Formen der Andacht entstehen zu lassen. Die Welt wäre ärmer, wenn die Gotteshäuser zugesperrt würden“, sagt Justen in Adenau und betont, dass die Kirche in Zukunft noch mehr darauf angewiesen sein wird, dass Menschen aus sich heraus ihre Gotteshäuser aktivieren und sich engagieren. Zum Beispiel in Fördervereinen. Neben dem in Leimbach gibt es im Adenauer Land drei weitere: für die alte Kirche in Dümpelfeld, die Gotteshäuser in Niederadenau und in Barweiler. „Die Vereine können Kampagnen starten und Menschen motivieren, sich einzubringen“, findet Justen.

In der Grafschaft geben die Kapellenmäuse in Oeverich ein Vorbild in diesem Sinne ab. Sie nutzen den Raum unter der Kapelle für ihren Stammtisch und fühlen sich seit 30 Jahren auch für die Kapelle verantwortlich. Mit dem Kapellenfest, das immer am letzten Juli-Wochenende gefeiert wird, und mit dem Döppekoochefest sorgten die Frauen dafür, dass die Kasse für die notwendigen Reparaturen an der Kapelle gefüllt ist. Dank der Unterstützung durch die Kapellenmäuse bekam die Kapelle einen neuen Turm und ein neues Dach, außerdem wurde die Glocke restauriert.

