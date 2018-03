Gereon Wickord: Wahlkampf im Kneipendunst

Tapfer steht der parteilose Bürgermeisterkandidat Gereon Wickord in Oedingens Gaststätte „Krämerladen“ an einem der Stehtische und ergreift das Wort. Ob jemand extra für die Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten gekommen ist, ist schwer auszumachen. Zehn bis fünfzehn Gäste sitzen an der Theke und an einigen Tischen im Gastraum, trinken ihr Kölsch und hören sich nun eben an, was der mögliche kommende Bürgermeister von Remagen für Ideen vorträgt.

Bürgermeisterkandidat im Kneipendunst: Gereon Wickord stellte in Oedingen seine Ideen für Remagen und seine Stadtteile vor. Foto: Christian Koniecki

Der 56-jährige Groß- und Außenhandelskaufmann aus der Baubranche stellt sich kurz vor, als gebürtiger Remagener und Vater von vier Kindern, um dann bald auf die Themen zu kommen, die ihm wichtig sind: Die Wirtschaft in der Stadt etwa und den Plan, Gewerbeansiedlung auch in den Stadtteilen zu forcieren. Er spricht die Situation der Geschäfte in der Innenstadt an und will auf den Tourismus setzen, um Gassen und Straßen von Remagen zu beleben. Beim Thema Busverbindungen in die Innenstadt werden dann einige der Gäste hellhörig: „Für uns Oedinger ist der Anschluss nach Berkum mit seinem Einkaufszentrum ja viel interessanter. Bekommen Sie vielleicht so etwas hin?“, lautet eine der Fragen. Wickord gibt zu bedenken, dass die Ländergrenze zu Nordrhein-Westfalen solche Pläne nicht gerade leichter macht, notiert sich aber die Anregung.

Aber als Bürgermeisterkandidat liegt dem 56-Jährigen die Römerstadt natürlich viel mehr am Herzen: „Ich fände es toll, mehr Studenten davon zu überzeugen, dass es sich in Remagen auch gut leben lässt“, sagt er und kündigt an, sich im Fall seiner Wahl für mehr Studentenwohnheime starkzumachen. Dem zeitweisen Parkplatzmangel in der Innenstadt will er mit dem Bau von Parkdecks, zum Beispiel auf dem Park-and-ride-Parkplatz hinter dem Bahnhof, entgegenwirken und auch für das Freibad hat er eine Idee: „Wenn man das Angebot um einen attraktiven Wellness- und Saunabereich erweitert, könnte man möglicherweise das Bad wirtschaftlicher machen und für Einheimische und Gäste ein tolles Angebot bereithalten. Platz genug wäre auf dem Areal“, so Wickords Idee. Möglicherweise sei das Bad so auch für Investoren attraktiv, könnte sogar verpachtet werden. „Damit hätte die Stadt dann aus einem Kostenfaktor eine Einnahmequelle gemacht“, so seine Vision.

Am Thema Freibad entspinnt sich dann eine Diskussion mit einem der Gäste, die zeitweise unsachliche und absurde Züge annimmt. Der Bürgermeisterkandidat sieht sich ausschweifenden Thekenweisheiten und Stammtischwahrheiten gegenüber, die mit dem Thema nichts zu tun haben. Auch wenn die Stimmung zeitweise zu kippen droht: Gereon Wickord meistert diese Episode und schafft es schließlich, wieder auf seine Themen zurückzukommen.

Er spricht den Hochwasserschutz im von Sturzregenfluten mehrfach heimgesuchten Oedingen an, lobt die Entwicklung der städtischen Finanzen und kritisiert, dass die Stadt zwar einen Strukturplan für Investitionen hat, diesem Plan aber jegliche Struktur fehlt. Was der Stadt ebenfalls fehlt: Ein barrierefreier Zugang zum Krankenhaus über die B 9.

„Remagen hat viel Potenzial“, schließt Wickord diesen Abend. „Darum auch mein Slogan: Stärken bewahren, Chancen nutzen, gemeinsam mehr erreichen“, spricht's, und überlässt die Oedinger Kneipengäste wieder ihren Getränken.

Von unserem Redakteur Christian Koniecki