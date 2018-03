Geld für Austausch: Azubis können im Ausland arbeiten

Ein Austauschprogramm für Auszubildende soll jetzt das Handwerk für junge Menschen attraktiver machen. Die Bürgerstiftung der Volksbank Rhein- AhrEifel und die Kreishandwerkerschaft Ahrweiler bieten ein Stipendium an, mit dessen finanzieller Unterstützung Handwerks- azubis im zweiten oder dritten Lehrjahr in ein anderes europäisches Land reisen können.

Die Auszubildende Michelle Löhr berichtete den Vertretern der Kreishandwerkerschaft Ahrweiler, der Handwerkskammer Koblenz und der Volksbank RheinAhrEifel von ihrem Auslandsaufenthalt.

Foto: Vollrath

Dort arbeiten sie in dem Beruf, den sie auch im Kreis Ahrweiler erlernen. So können die Auszubildenden ihre Kenntnisse vertiefen, die Arbeitsweise in anderen Ländern kennenlernen, sich fortbilden, ihr Selbstbewusstsein fördern und auch eine Beziehung zu anderen Ländern aufbauen.

„Wir sind die Ersten im Bereich der Handwerkskammer Koblenz, die ein solches gefördertes Austauschprogramm für Auszubildende anbieten“, erzählt Elmar Schmitz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank RheinAhrEifel. „Natürlich möchten wir den Nachwuchs im Handwerk fördern und mehr junge Menschen für eine handwerkliche Ausbildung begeistern. Man stelle sich vor, was wäre, wenn es keine Handwerker mehr gäbe.“ Drei Wochen lang gehen die Auszubildenden im Rahmen des Förderprogramms ins Ausland, die Kreishandwerkerschaft unterstützt die Jugendlichen mit einem Stipendium in Höhe von 250 Euro, die Bürgerstiftung fördert das Programm mit zusätzlichen 250 Euro pro Stipendiat. In das Programm werden jährlich maximal zehn Auszubildende aufgenommen.

Michelle Löhr aus Niederzissen ist eine dieser Stipendiaten. Sie hat vom 1. bis 22. Oktober 2017 in einer Bäckerei im spanischen Valencia gearbeitet. Bereits drei Monate im Voraus begann sie, mithilfe einer App einfache spanische Sätze zu lernen. Unterstützt wurde sie bei der Organisation ihres Auslandsaufenthaltes von Petra Laudemann, die bei der Handwerkskammer Koblenz für die Auslandsbildungsprojekte zuständig ist. Über sie lief auch die Vermittlung des Arbeitsplatzes und der Unterkunft, in der Michelle Löhr mit vier anderen deutschen Azubis untergebracht war. Die 19-jährige Auszubildende zur Bäckereifachverkäuferin nimmt von ihrer Zeit in Valencia einiges mit. Als Urlauberin kannte sie Spanien bereits, dort zu arbeiten war aber etwas völlig Neues. „Das Arbeiten ist stressfreier. Die Arbeitszeit lag bei vier Stunden“, berichtet sie. „Mich hat vor allem die Hilfsbereitschaft der Spanier fasziniert. Ich hab mich mal verlaufen, da hat mich ein älteres Pärchen bis zu meiner Haustür begleitet.“

Neben Spanien sind beispielsweise Austausche mit Lehrlingen aus Finnland, Frankreich, Bulgarien oder Österreich möglich. Die Austauschlehrlinge aus dem Ausland bleiben meist länger als drei Wochen in Deutschland. red

Antragsberechtigt sind Auszubildende bis 27 Jahre, die bei einem Mitgliedsbetrieb der Kreishandwerkerschaft Ahrweiler eine Ausbildung absolvieren. Infos zu den Austauschländern gibt es im Internet unter der Kachel „Ausbildung“, „In der Ausbildung“, „Ins Ausland“ auf www.hwk-koblenz.de.