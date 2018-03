Geheimnis gelüftet: Michael I. regiert Walporzheimer Narrenschar

Spät am Abend wurde im Festzelt am Ahrufer das Geheimnis gelüftet: Michael I. (Knickmeier) heißt der neue Prinz der Walporzheimer Jecken.

Bei ihrer Sitzung hat die Karnevalsgesellschaft Bunte Kuh Walporzheim feierlich ihren neuen Prinzen Michael I. (Knickmeier) proklamiert. An seiner Seite ist Adjutant Markus Schimming zu sehen.

Foto: Vollrath

Der in Niedersachsen geborene Berufssoldat hat als Walporzheimer Neubürger schnell seine Freude am Karneval entdeckt. Seit zehn Jahren ist er Mitglied der Karnevalsgesellschaft Bunte Kuh, engagiert sich dort im Vorstand und im Elferrat. Als Adjutant steht ihm in der Session Markus Schimming zur Seite. Der kennt sich im Metier aus, ist er doch zweiter Vorsitzender der KG und steht zudem regelmäßig in der Bütt.

Die Proklamation war das Sahnehäubchen auf einer rundum gelungenen Veranstaltung mit Musik, Gesang, Tanzdarbietungen und herrlich lustigen Büttenreden. Prunksitzung und Proklamation, alles an einem Abend in eine große Veranstaltung zusammengepackt – mit dieser Organisationsform hat die Walporzheimer KG seit Jahren Erfolg. Auch am Freitagabend war das Festzelt am Ahrufer pickepacke voll. Bunt wie das Publikum war auch das Unterhaltungsprogramm unter der Leitung von Sitzungspräsident Guido Schwiperich.

Gleich zu Beginn hatten die Kinderfunken ihren Auftritt. Trainiert wird die tanzfreudige Nachwuchsgruppe von Jacqueline Krahforst und Michaela Rietz. Um die Betreuung kümmern sich Christine Rösch und Michelle Krahforst. Bei den Mittleren Funken ging es fetzig zur Sache. Trainiert und betreut werden sie von Ulrike Flohe, Tanja Hofer und Anja Bernards. Später am Abend zeigten dann die Großen Funken der KG mit einem Tanz zu Ehren der neuen Tollität ihr Können.

Dass nicht nur Funken im Karneval mit ihren Tanzkünsten begeistern, zeigte sich im Laufe des Abends mehrfach. Walbeze Mädche und Junge heißt die Showtanzgruppe, die sich den Linedance zum Thema gemacht hatte. Betreut werden die Tänzer von Andy Frings und Alex Much. Die Showtänzer Just for Fun haben sich in den vergangenen Jahren bereits einen überregionalen Namen ertanzt und begeisterten diesmal mit einem Löwen-Thema. Betreut werden die Damen von Mittänzerin Maike Fuhs.

Einen tollen Tanzklamauk als Walbeze Puppeköpp hatte Trainerin Birgit Krämer mit dem Walbeze Männerballett einstudiert. Aus der Eifel angereist waren die Eifeler Stäänefleejer. Die Damen der gemischten Gardetanzgruppe flogen zwar nicht zu den Sternen, aber bis knapp unters Zeltdach.

Nicht nur als Linetänzer trug Sitzungspräsident Schwiperich zum Programm bei. Er assistierte als „Jubelfan“ auch dem Bauchredner Jürgen Krämer und seinem zauseligen Untier Horst. Bevor er später seine Rolle als Adjutant der neuen Tollität antrat, sorgte der zweite KG-Vorsitzende Markus Schimming als Grillmeister aus dem Schulgäßchen in der Bütt für Lacher. Mit Stimmungsmusik brachte Steven Alan Schuld das Publikum in Schunkel- und Mitsinglaune. Als „XXL-Modell“ präsentierte Andrea Klapperich lustige Anekdoten.

on unserer Mitarbeiterin Gabi Geller